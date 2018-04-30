Bilim Çocuklardaki Öfke Nöbetlerini Çözmenin Yolunu Açıkladı

Küçük kardeşlerini büyüten veya çocukları olan herkesin bildiği gibi her yaş grubu çocuğun geçirdiği bazı dönemler vardır. Büyüme süreçlerinde geçirilen bir dönemde, ani ve anlaşılmaz öfke nöbetleri de yaşanılabilir. Bu noktada bilim, çocuklardaki bu öfke nöbetleri ile nasıl başa çıkacağınızı sizler için açıkladı.

Biz insanlar doğumumuzdan ölümümüze kadar birçok farklı dönem ve duygusal süreçler yaşarız. Bunların elbette ki hepsi zordur ancak söz konusu çocuklar oldu mu iş biraz daha karmaşık bir hal alabilir. Bu bağlamda son on yıl içerisinde konu ile ilgili araştırma yapan Sydney'nin Çocuk Davranışları Araştırma Kliniği (CBRC) ekibi, 2 ile 16 yaş arasında birçok çocuğu inceleme altına aldı ve çocuklardaki saldırganlık, uyumsuzluk, kural bozma ve aşırı öfke nöbetlerini tedavi etti.

Peki bu bahsettiğimiz öfke nöbetleri ne gibi sonuçlara neden olur? Şöyle açıklayalım: Özellikle 10-16 yaş arası çocuklarda gözlenen muhalif davranışlar sadece bazı konular ile sınırlı kalmaz aynı zamanda aile hayatına da etki eder. Özellikle evde durmak istememe veya eve geç gelme olarak ortaya çıkan durum bir süre sonra can sıkıcı olabilir. Diğer bir yandan öfke nöbetleri geçiren çocuğun neden olduğu stres, tüm ev halkına dağılarak evdeki mevcut düzeninde bozulmasına sebep olur.

Ufak bir problem olarak görebileceğiniz bu sorun aslına bakarsanız, ergenlik ve yetişkinlik döneminde çocukların zihinsel sağlığını etkilemektedir. Bu noktada çocuğa tepki ile yaklaşmak veya cezalandırmak etkili olmayacaktır. Peki şiddetli öfke nöbetleri geçiren çocuğa ne yapılmalı?

İyi davranış sergileyen çocuk, fiziksel sevgi ile ödüllendirilebilir.

Disiplin kurarken bile ödül kavramına yer verilmeli. Örneğin oyuncaklarını toplayan çocuk olumlu olarak desteklenmeli.

Yanlış davranışa fevri bir çıkış yapmak yerine, sakin ve açık bir şekilde yönlendirilmeli.

Bu stratejiler aslına bakarsanız basit ama etkili olarak biliniyor. Bunun yanı sıra kendine güvenmesini öğrettiğiniz çocuklar zamansız ve nedensiz bir şekilde geçirdikleri öfke nöbetlerinden de kurtuluyorlar. Konu hakkında konuşan ilgili bilim insanları, ebeveynlerin gerektiğinde ParentWorks çevrim içi programdan yararlanabileceklerini veya durum çözülemez durumdaysa bir psikolog veya diğer profesyoneller kişilerin desteğinin alınabilineceğini belirttiler.