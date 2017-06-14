İnsan beyninin sırları çözülmeye devam ediyor. Matematik denklemleri ile yapılan yeni araştırmalar, insan beyninin 11 boyutlu yapıları algılayabildiğini gösterdi.

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmalara göre insan beyninin bilinenden çok daha güçlü olduğu keşfedildi. Sinir bilim uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre insan beyni, 11 boyutlu yapılar üretebiliyor. Dünyayı ve tüm evreni 3 boyutla görebildiğimiz düşünüldüğünde beynimizde 11 boyut nasıl oluşabilir diyebilirsiniz, ancak insan bedeninin ötesinde göremediğimiz birçok farklı boyutlar olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Örneğin zaman bir boyuttur. Biz zamanı göremesek dahi zaman vardır ve tüm hayatımıza ve fiziki yapılara etki eder. İnsan beyni bu boyutları oluştururken ilk başta tek boyutlu bir çizgi oluşturuyor. Sonra 2. boyuta geçerek bu çizgiyi bir dikdörtgene çeviriyor. 3. boyutta bir tahta olarak gördüğümüz çizgi bu şekilde devam ediyor.

Bilim insanları beynimizin bu boyutları nasıl anladığını araştırmak için cebirsel topoloji sisteminden faydalandı. Bu araştırma ile birlikte bilim insanları, ilk defa bir matematik denkleminden yararlanarak beynin derinliklerine inmeyi başardı.

Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü(EPFL) tarafından yapılan araştırmada nörolog Henry Markham, “Hayal bile edemeyeceğimiz bir dünya bulduk” diyerek olayın ciddiyetine vurgu yaptı.

Beynimizin öğrenilmesi açısından çok büyük bir buluş olan bu yeni yöntem, dünyayı üç boyutlu gören beynimizin aslında çok daha fazla işlem yaptığını gözler önüne seriyor. İnsan vücudu hakkında en az bilgi sahibi olduğumuz beyin, gelecekte hakkında daha çok bilgi sahibi olduğumuz bir organ olabilir.