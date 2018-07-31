Atomu İlk Kez Işık Hızına Yakın Hareket Ettirildi

İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'deki bilim insanları, ilk defa, atomu yörüngesindeki elektronla beraber ışık hızına yakın bir biçimde hareket ettirmeyi başardı.

CERN'den yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz günü gerçekleştirilen deneyde, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (BHÇ) düşük enerjili ışınla bir grup atomu çekirdeğinin etrafındaki tekil elektron ile beraber yaklaşık 1 saat boyunca hareket ettirdiği; sonra aynı ışını tam güçle yükleyerek, 2 dakika boyunca elektronlar çekirdekten kopup ayrılmadan sürdürmeyi başardığı ifade edildi.

Bilim insanları, akabinde daha az sayıda atom ile aynı deneyi tam güçle 2 saate yakın devam ettirmeyi başardı.

Deney esnasında, atom ve elektronların BHÇ içinde ışık hızına yakın bir hızda döndüğü belirtildi.

'Atom parçalayıcı' olarak da bilinen BHÇ, esasında daha önce de atomları bu hızlarda çevirmeyi başarmıştı. Fakat daha önce gerçekleştirilen deneylerde, atom yüksek hızlara eriştiğinde çevresindeki elektronlar dağılarak çekirdekten ayrılıyordu.