Beynin Gizemlerini Keşfetmek İçin VR Kullanılacak!

Hepimiz yüksek bütçeli filmlerdeki göz kamaştıran CGI efektlerini biliyoruz. Son zamanlarda sinema endüstrisi öyle bir gelişti ki, izlediğimiz filmler hayattan daha gerçekçi olmaya başladı. Bu gelişmişliğin katkı sağladığı bir diğer alan ise sinirbilimi. Evet yanlış duymadınız, insan beynini incelemek için Hollywood tekniklerini kullanacağız.

ABD’nin Washington kentinde düzenlenen 2017 Sinir Bilimleri Derneği toplantısında, dünyanın dört bir yanında insan beyninin biyolojisi üzerinde ün yapmış sayısız bilim insanı vardı. Bir grup araştırmacı, sinirbilimi çalışmalarında nelerin uygulanabileceğine dair iki yeni proje tanıttı.

Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden Tyler Ard, yüksek çözünürlüklü beyin taramalarını oluşturmak için kullanılan MRI taramalarının daha iyi yorumlanması için ekibiyle bir yazılım geliştirdi. Geliştirilen yazılım, sinirbilimi konusunda çalışma yapan diğer araştırmacılara da ücretsiz olarak dağıtılacak.

Yazılımı ve projeyi ilginç kılan detay ise bambaşka. Ekip MRI taramaları için bizim filmlerdeki efektlerden tanıdığımız CGI sistemini kullanacak. İnsan beyninin 3B görüntülerini oluşturan sistem, sanal gerçeklik ekipmanlarıyla beynin incelenmesine olanak tanıyor. Yani film izler, oyun oynar gibi insan beyninin içinde en ufak ayrıntılarına kadar tura çıkabiliyorsunuz. Tyler Ard’a göre, beyinsel fonksiyonları anlamak ve olası hataları tespit etmek için daha ideal bir uyarlama yapılamazdı.

VR ile Nöronları İzlemek:

Şu anda VR teknolojileri, eğlence sektörüyle sınırlı kalıyor. Diğer yandan mevcut beyin görüntüleme teknikleri, beynin 2B görüntülerini oluşturmamıza olanak sağlıyor. Bilim insanları beynimizi katman katman incelemek adına birkaç tarama sonucunu ve görüntülerle elde ettikleri tahmini yorumları kullanıyorlar. Bu nedenle bazı hastalıklar önceden tespit edilemeyebiliyorlar.

Düz resme bakmaktansa onun içine girip her boyutunu farklı açılardan incelemek, araştırmaların sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kilit rol oynuyor. İnsan beyninin bir milimetreküplük kısmında yaklaşık 50.000 nöron, her birinin komşu nöronlarla yaklaşık 6.000 bağlantı noktası var. Bu nedenle kağıt üzerindeki 2B taramalar bazen anlam ifade etmiyorlar.

Ticari olarak tüketici elektroniği için üretilen VR sistemleri, söz konusu gelişmiş taramalar içinde beynin gizemlerini çözmek için kullanılabiliyor. Gelecekte beynimizin MR’ını çektirip eve geldiğimizde içinde dolaşabileceğiz.