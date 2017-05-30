Cygnus A Galaksisi’nde Devasa Bir Kara Delik Bulundu!

Bilim insanları Cynus A olarak bilinen ve merkezinde bir kara delik bulunan galakside ikinci bir devasa kara delik tespit etti. Bunun burada bulunma nedenleri üzerine araştırmalar yapılıyor.

Dünya’dan yaklaşık 800 milyon ışık yılı uzakta bulunan Cygnus A Galaksisi’nin merkezinde dev bir kara delik bulunmaktaydı. Bilim insanları geçtiğimiz günlerde, bu dev kara deliğin 1500 ışık yılı uzağında ikinci bir devasa kara delik keşfetti. Üstelik bu kara deliğin, daha önce bir başka galaksi ile birleşmiş olduğu düşünülüyor.

NRAO’dan Chris Carili isimli bilim insanı yaptığı açıklamada “Bu galakside, süper kütleli ikinci bir kara delik bulmuş olabiliriz. Bu kara delik yakın zamanda bir başka galaksi ile çarpışarak birleşim yaşamış olabilir” dedi. Cygnus A, 2015 ve 2016’da ABD’nin New Mexico eyaletindeki VLA sistemi ile fotoğraflanmış ve ortaya çeşitli teoriler ortaya atılmıştı. NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu ve Hawaii’de bulunan Keck gözlemevi de 1994 ve 2002 yılları arasında Cygnus A’nın görüntülerini kaydetmişti. Ancak son dönemlerde erişilen fotoğraflar bir hayli farklı, çünkü çekilen fotoğraflarda devasa bir ışınım gözlemleniyor.

Bilim insanları eski fotoğrafları yorumlarken ikiye bölünmüşlerdi. Bir kesim bu görüntülerin bir tür süpernova olduğunu savunurken, diğerleri dev bir kara delik olduğunu savlıyordu. Ancak son elde edilen fotoğraflarla cismin bir kara delik olma ihtimalinin daha yüksek olduğu ortaya kondu. Elde edilen fotoğraflardaki cismin niçin ışıma yaptığı henüz bilinmiyor. Ortaya atılan teorilerden biri, galaksi birleşmesi sırasında bir yıldızın kara deliğe çok yaklaşmış olabileceği yönünde. Çalışmanın yazarlarından Daniel Perley, “Gelecek gözlemler içinde bulunduğumuz problemleri çözme konusunda bizlere yardımcı olacaktır” ifadesiyle durumu değerlendirdi.