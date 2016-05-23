Elon Musk’ın Uzaydaki Tesla’sı, Bir Gezegene Çarpabilir!

Elon Musk tarafından kurulan uzay araştırma şirketi SpaceX, yakın zamanda dünyanın en güçlü geri dönüştürülebilir roketi Falcon Heavy testini tamamladı. Yük olarak gönderilen Musk’ın kişisel Tesla’sı derin uzaydaki yolcuğuna devam ederken başına gelecekler hakkında bilim insanları açıklamalar yaptılar.

Elon Musk, SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle, beton bloklar yerine kendi arabasını göndermeye karar verdiğinden beri her fırsatta, aracın 1 milyon yıla kadar uzay boşluğundaki yörüngesinde döneceğini söylüyor. Fakat bilim insanları aracın başına gelebilecekleri hakkında Musk ile aynı fikirde değiller. Elon Musk elbette bütün bu ihtimalleri bildiğini ve verdiği sürenin bir aksilik olmaması sonucunda geçerli olduğunu belirtiyor.

Koltuğunda SpaceX üretimi olan yeni nesil bir astronot kıyafetinin bulunduğu araç uzaydaki yolcuğuna devam ederken, bu hafta bir kişi tarafından teleskopla gözlemlenmişti. Yani hala göreceğimiz kadar yakında olsa da gün geçtikçe gözden kaybolacak ve Mars’ın yörüngesinden geçip hesaplanan yörüngesine ulaşacak.

Mars’a bakteri ve mikropları götürebilir:

Tesla Roadster’in uzayda başına gelebileceklerle ilgili en yeni tespit ise aracın Mars’a çarpma ihtimali üzerine kurulu. Bilim insanları, Musk’ın aracının Mars’a çarpmasından ve üzerinde taşıdığı bakterileri gezegene yaymasından korkuyorlar.

Kurucularından birinin ünlü astronom Carl Sagan olduğu The Planetary Society isimli bilim derneğinden Jason Davis, Musk'ın sterilize edilmemiş otomobilinin Mars'a çarpmasından ve gezegenin dört bir yanında bakteriler, virüsler ve mantarlarla kaplı enkazının dağılmasından şüpheleniyor.

Davis, böyle bir ihtimalin Mars’ta keşfedilmesi muhtemel olan mikrobiyallerin sonunu getirebileceğinden, gelecekte yapılacak bilimsel çalışmaları karıştıracağından korkuyor. NASA’nın zamanında uzay boşluğuna gönderdiği her araç, yoğun sterilizasyon işlemlerinden geçiriliyordu.

Toronto Üniversitesi’nde görevli olan üç araştırmacının uzaydaki aracın gidişatı ile ilgili yaptıkları yeni bir araştırma, bambaşka ihtimalleri de gündeme getiriyor. O üç araştırmacıdan birisi olan Hanno Rein, sonuçları bilgisayar simülasyonlarında denediklerini ve aracın bir gezegene çarpma ihtimallerini hesapladıklarını söylüyor.

Bu sonuca varmak için Rein ve meslektaşları, NASA'nın Tesla için yayınladığı yörünge izleme verilerini kullandılar. Veriler, REBOUND adlı simülasyon yazılımına aktarıldı ve yazılım, otomobilin birkaç milyon yıl içinde kat edeceği yolları simüle etmeyi başardı.

İlk tespitler aracın, bir süre daha uçarak sabit bir yörüngeye oturacağını gösteriyor. Rein, “Her 30 yılda bir Dünya’ya nispeten daha yakın olacak. Ancak Güneş’e olan uzaklığı zaman zaman değişecek ve bundan yörüngenin dış merkezi de etkilenecek” açıklamasında bulundu.

2091 Yılında Tesla Roadster, Ay kadar yakınımızdan geçebilir:

Hesaplamalar aracın, 2091 yılında Ay ile Dünya arasındaki mesafe kadar yakınlaşacağını ve bu sırada teleskoplar yardımıyla rahatça gözlemlenebileceğini gösteriyorlar. Fakat araştırmacılar, uzaydaki kaotik ve öngörülemez ortamın ve beklenmedik çekim kuvvetlerinin bu yörüngeyi değiştirebileceği görüşündeler.

Rein ve arkadaşları söz konusu simülasyonları günümüzden 3.5 milyon yıl sonrasına kadar inceleyebiliyorlar. Ortaya çıkan ihtimal hesaplamalarına göre Tesla, bu zaman zarfı içinde %6’lık bir ihtimalle Venüs’e ve %2.5’lik bir ihtimalle Dünya’ya çarpabilir. Rein, yaptıkları 240 farklı simülasyonda da Mars ile çarpışma ihtimali görmediklerini söylüyor.

Tesla Roadster, tüm bu tartışmaların dışında bizden çok çok uzakta hedefine doğru ilerliyor.