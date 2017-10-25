Bilim İnsanları: Evrenin Aslında Hiç Var Olmaması Gerekiyor

CERN'de bulunan bilim insanları Dünya'nın varlığı üzerine yayınladıkları raporda madde ile antimaddenin bir simetri içinde olduğunu, bu nedenle evrenin hiç var olmaması gerektiğini belirttiler.

Yegane yuvamız olan Dünya’mız, Güneş Sistemi ve gözlemlenebilen tüm evren maddelerden oluşmaktadır. Madde, elektron, proton ve nötronların oluşturduğu atomlardan oluşmaktadır. Elektron ve proton sayılarına bağlı olarak atomlar, farklı elementleri oluşturmaktadır.

Fakat bir de antimadde vardır. Antimadde atomları, bildiğimiz madde atomları ile aynı kütleye sahip olmasına karşın zıt yüklüdür. Bu nedenle eksi yüklü elektronlar yerine artı yüklü pozitronlar, eksi yüklü antiprotonlar ve nötr nötronlar bulunmaktadır. Fakat buradaki asıl önemli nokta, madde ile antimaddenin bir araya geldiklerinde birbirlerini yok etmesidir.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) bulunan bilim insanları, Dünya’nın varlığı üzerine bir rapor yayınladı. Rapora göre var olan tüm maddelerin bir de antimaddesi bulunmaktadır. Bu nedenle de Dünya’nın maddesel yapısı gereği kendisini yok etmesi gerekmektedir.

Elbette varlığı soru işareti yaratan tek madde Dünya’nın kendisi değil. Bilim insanları, evrendeki madde ile antimadde arasında bir paralellik olduğunu, bu nedenle tüm evrenin kendi kendini yok etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Fakat antimaddenin varlığına rağmen uçsuz bucaksız maddesel evren varlığını sürdürüyor.

Araştırmanın başındaki isim olan Christian Smorra yaptığı açıklamada, ‘’Bütün gözlemlerimiz, madde ve antimadde arasında tam bir simetri bulunduğunu gösteriyor, bu nedenle evren aslında mevcut olmamalı.’’ dedi ve ekledi ‘’Biz sadece farkın nerede olduğunu anlamıyoruz. Simetri kırılmasının kaynağı nedir, bunu arıyoruz.’’