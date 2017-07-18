Hayvanların Hızı Büyüklüklerine Göre Tahmin Edilebilir

Bilim insanları yaptıkları araştırmada hayvanların büyüklüğüne göre ne kadar hızlı gidebileceklerini bulabiliyor.

Dünyanın en hızlı kara hayvanının Çita olduğunu biliyorsunuz. Saatte 112 kilometre hıza ulaşan bu hayvan bu hızlara nasıl ulaşabiliyor hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları hayvanların hızları konusunda bazı araştırmalar yaptı. Dinozor gibi soyu tükenen canlılar da dahil olmak üzere tüm canlı seçilimini araştıran bilim insanları, bazı hayvanların çok hızlıyken diğerlerinin neden bu kadar yavaş olduğunu bu sayede çözebiliyorlar.

Alman Entegratif Biyoçeşitlilik Araştırma Merkezi’nde ekolojist olarak görev yapan Myriam Hirt, hayvanların hızını tahmin etmek için bir formül hazırlarken çok önemli bir sorunla karşılaştı.

Hirt’in sorunlu formülüne göre hayvanlar büyüdükçe daha hızlı hareket ediyordu. Bu da fillerin saatte 600 kilometre hıza ulaşabileceği anlamına geliyor. Elbette böyle bir şey gerçek değil. Bir Afrika filinin en yüksek hızı saatte 40 kilometre olabiliyor.

Göttingen Üniversitesi’nde bir ekolojist olan Ultich Brose ve meslektaşları hayvan hareketleri hakkında verileri inceledikten sonra, tüm hayvanların hızını tahmin etmenin yeni ve “doğru” bir yolunu bulmaya karar verdiler.

Yapılan araştırmalar sonucunda hayvanın hızının, vücut kütlesi, hareket modu, koşu veya yüzme gibi yöntemlerine bağlı olduğu anlaşıldı. Örneğin, daha büyük hayvanlar hızlanırken kaslarını çok daha hızlı tüketiyor ve böylece yavaş kalıyorlar. Bu hayvanlar yerine daha orta boylu ve hafif olan çita gibi hayvanlar yüksek hızlara çıkabilirler. Bu araştırmanın hayvan hızı varyasyonlarının %90’nını açıkladığı bulundu. Çok küçük olan hayvanlar düşünüldüğünde kendi boylarına göre çok hızlı ilerliyor, ancak küçük oldukları için bunu hissedemiyoruz. Bu yüzden en hızlı hayvanlar boy oranında ortada kalan hayvanlarda gerçekleşiyor.

Bu araştırmayla birlikte dinozorların da hızları tahmin edilebiliyor. Dünyanın en büyük yırtıcı dinozorlarından birisi olan Tyrannosaurus Rex’in hızının Raptor’un hızına göre daha düşük kaldığı bu araştırmalar sonucu ortaya çıktı.