Kafadan Bacaklıların Kamuflaj Yetenekleri Keşfedildi

Kafadan Bacaklılar Familyasının üyeleri olan ahtapot, kalamar ve mürekkep balığı’nın cilt renklerini değiştirerek nasıl kamufle oldukları keşfedildi.

Denizin bu yumuşak canlıları, hayatta kalmak adına sahip oldukları birçok özellikle donatılmışlardır. İlk bakışta bukalemuna benzer bir yetenek olan kamuflaj da bu yeteneklerden biri. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında kafadan bacaklıların bu yetenekleri bukalemunlardan biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim.

Mürekkep balıkları’nın ciltlerinde “papillae” adı verilen eşsiz kas organları bulunuyor. Papillae sayesinde bu canlılar çıkıntıları, şekilleri ve renkleri taklit ederek üç boyutlu olarak şekil değiştirebiliyorlar. Bu nedenle kafadan bacaklıların sahip olduğu kamuflaj yeteneği diğer canlılardan oldukça üstün.

Bilim insanlarını şaşkına çeviren bu yetenek yıllarca Woods Hole Oşinografi Enstitüsü ve Cambridge Üniversitesi araştırmacıları tarafından Deniz Biyolojisi Laboratuarlarında incelendi. Daha sonra bilim insanları gelişmiş 3 boyutlu kamuflaj yeteneği konusunda iki önemli keşif yaptılar.

Bu keşiflerden birincisi, kafadan bacaklılar kamuflaj olmak için dokunmaya ihtiyaç duymuyorlar kaslarında bulunan benzersiz mekanizma sayesinde bunu sadece izleyerek de yapabiliyorlar. Ayrıca bu canlılar kamuflaj sırasında enerji harcamıyorlar ve zihinsel cabaya ihtiyaç duymuyorlar. Kısaca kendiliğinden gerçekleşiyor ve tamamen içgüdüsel.

Bir diğer büyük keşif ise papillae hareketi sırasında sinir devrelerinin ışığın kırılma acısını da hesaba katarak değişiklik göstermesi. Bu sayede kafadan bacaklıların yaptığı kamuflaj tam anlamıyla kusursuz bir hal alıyor. Bu canlıların sahip olduğu kamuflaj yetenekleri taklit edilip askeri amaçla kullanılırsa çok etkili sonuçlarının olacağını düşünüyorum.