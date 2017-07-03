Benzeri daha önce de yapılmış olan yeni araştırma da, kadınlarda olması gereken bel kalça oranının 0.7 civarı olduğunu ortaya koyuyor.

Birçokları kadınlarda kalça-bel bölgesi görünümünü kusursuz kılan temel niteliklerin neler olabileceği ile ilgili olarak sıklıkla spekülasyon yapagelmişlerdir, fakat artık bu spekülasyonlar son bulacak. Zira bilim insanları, dünyanın en iyi kadın kalçalarını tanımlayacak kusursuz bir matematiksel formül bulduklarına inanıyorlar. Onlara göre işin sırrı bel – kalça oranına dayalı sihirli bir rakamda.

Bilim insanları en çok hayranlık duyulan figürün (bilimsel bağlamda 0.7’lik bir oran olarak açıklanıyor) Sophia Loren, Marilyn Monroe ve Elizabeth Taylor gibi yıldızların beden istatistikleriyle aynı olduğunu buldular.

Modern çağda birçok ünlü, bu sihirli rakama yaklaşıyor

İngiliz aktör ve model Rosie Huntington-Whiteley’in beli 63.5cm, kalçası ise 88.9cm büyüklüğünde. Bel ölçüsünü, kalça ölçüsüne böldüğümüz zaman 0.71’lik bir oran elde ediyoruz.

Amerikalı şarkıcı Beyonce Konwles-Carter’ın oranı ise ideal rakama çok yakın olarak 0.65 oranında. Beyonce’un beli 66cm, kalçası ise 101.6cm ölçülerinde.

Bilim insanları bu sonuca ulaşmak için 27 yaşındaki gönüllü bir modelin fotoğrafını göstererek, ülkedeki 583 estetik cerrahla ve 450 kişiyle görüşme yapmışlar. Fotoğraf üzerinde dijital olarak oynama yapılarak bir dizi farklı vücut profilleri oluşturulmuş. Ve sonuç itibariyle ankete katılanların yüzde 39’u, 0.7’lik bel-kalça oranının kendileri için ideal olacağını söylemişler.

Araştırmanın yazarları, birçok kültür ve zamana ait figürlerin tüm vücut bölümlerini çalışmaya dahil etmişler ve kalçaların, bir kadının güzelliğinde temel faktör olduğuna inanıldığı ortaya çıkmış.

Plastik ve Yeniden Yapılandırıcı Cerrahi dergisinde yazan araştırmacılar, şu sonuca vardılar: “Görünen o ki ideal bel-kalça oranı ile ilgili dünya çapında, ortak bir kanaat var.”

Bel-kalça oranı sadece bir güzellik ölçüsü değil. Son zamanlarda doktorlar bu oranın, genel vücut endeksinden daha iyi bir sağlık ölçütü olduğunu söylüyorlar.

Standartlar, ülkeler arası cerrahlar nazarında değişim gösteriyor. Latin Amerikalı cerrahlar en büyük ölçüde kalçayı tercih ederlerken, onları bu konuda Asya, Kuzey Amerika ve Avrupalı cerrahlar takip ediyorlar.

Yapılan çalışmalarda kalçaya oranla ince bir bele sahip olmak, genel uzunluk ve kilo ölçülerinden daha sağlıklı bir gösterge olarak işlev görüyor. Daha önceki bir çalışma da 0.7’lik oranın sihirli bir rakam olduğunu ortaya koymuştu.

Yeni Zelandalı antropolojist Dr. Barnaby Dixson 2010 yılında benzer bir araştırmayı, dijital olarak değiştirilmiş fotoğrafları göstererek yapmıştı.

Elde ettiği sonuçlar Archives of Sexual Behaviour’da yayınlanan Dr. Dixson “0.7’lik orana sahip bir kadın erkeklere, o kadının genel ölçülerinin bir önemi olmaksızın, en doğurgan ve sağlıklı çocuk yapabilecek bir kadın olduğuna dair kanaat oluşturacak biyolojik bir sinyal gönderiyor sanki” demişti.

Oranın ne derece sihirli olduğu bilinmez, ama dünya çapında ün yapmış kadın karakterlerin de bu orana sahip olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak, yerinde bir tespit olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Darısı bu oranı tutturmak için çaba sarf edenlerin başına. Tabii bayanların. Erkeklerde bel kalça oranı farklı. O konuya başka bir yazımızda değineceğiz.