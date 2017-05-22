Bilim İnsanları, Leonardo Da Vinci’yi Klonlayacaklar!

Araştırmacılar, DNA izleriyle genetik haritasını belirleyecekleri Leonardo Da Vinci’yi klonlamak istiyorlar..

Dünyanın en büyük ressamlarından olan Leonardo Da Vinci’nin genlerinin bulunmasıyla ilgili çalışmalara başlandı. The Leonardo Project isimli çalışmayla birlikte araştırmacılar, Da Vinci’nin yazdığı kitaplarda, çizim yaptığı tablolarda ve ekipmanlarında DNA izlerini arayacaklar. Eğer bir DNA’ya rastlanırsa genetik şifreler sayesinde ressamın genetik haritası belirlenecek. Bu harita ile sanatçının gerçek göz, saç, ten rengi, ağırlığı, boyu, yüz şekli gibi fiziksel özellikleri tespit edilecek.

Araştırmacılar, yapılacak çalışma sayesinde Da Vinci’nin beslenme tarzı, sağlığı ve kişiliği hakkında da bilgiler edinilebileceğini söylüyorlar. Projede yer alan genetik mühendislerinden Rhondo Roby, çizdiği resimlerde Da Vinci’ye ait genetik kalıntılar olabileceğini, fakat çizimlere zarar vermeden DNA kalıntılara ulaşılmasının biraz zor olduğunu belirtti.

Bu proje, insan klonlanmasına yönelik bir kapının açıldığının da göstergesi. Bilim insanları şu an için insan kopyalama gibi bir amaçlarının olmadığını söyleseler de Utah Üniversitesinde bulunan genler, DNA dizilişinin kopyalanabileceğini ortaya koyuyor.