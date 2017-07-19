Bilim İnsanları, Mükemmel Bir Selfie’nin Sırrını Açıkladılar!

Alman bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucu hem kadınların hem de erkeklerin en iyi selfie için yapması gerekeni açıkladılar.

Instagram’ın hayatımıza yoğun şekilde dahil olduğu şu zamanlarda kimse ‘çirkin de görünsem bir fotoğraf ekleyeyim’ demez. Hepimiz paylaştığımız fotoğrafın güzel görünmesini isteriz ve bunun için de farklı çekim teknikleri kullanırız. Alman bilim insanları, yaptıkları araştırmaya göre hem kadınların hem de erkeklerin mükemmel bir selfie için ne yapması gerektiğini açıkladılar.

Bamberg Üniversitesi’nde görevli psikologlar, hangi açılardan çekilen fotoğrafların karşı tarafı etkileyeceğine dair bilimsel bir çalışma gerçekleştirdiler. 300’den fazla katılımcıya üç boyutlu olarak 7 farklı perspektiften çekilmiş selfie’ler gösterildi ve onlardan bu pozların çekicilik, etkileme gücü, zeka ve beden endeksi yönünde değerlendirme yapmaları istendi.

Sonuca göre kadınların yüzlerinin sol tarafının kameraya döndükleri selfie’lerin daha çekici bulunduğu ortaya çıktı. Yüzünün diğer tarafını çeken kadınların ise çekicilikten ziyade zeki ve yardımsever olarak algılandığı ifade edildi.

Yüzünün sağ tarafının belirgin olduğu fotoğrafların ise erkeklerin daha sempatik ve zeki olarak algılanmasına sebep olduğu belirtildi. Ayrıca kamerayı yüksekten aşağı doğru tutarak fotoğraf çekmek hem kadınları hem de erkekleri olduklarından 10 kilo daha zayıf gösteriyor. Buna ‘yükseklik-zayıflık ilüzyonu’ deniyor.

Bu tekniklerin farkında olduğu belli olan bazı ünlülerin çekildiği fotoğrafları aşağıda göreceksiniz.

Katy Perry

Gigi Hadid

Taylor Swift

Angelina Jolie