Araştırmacılar, Tsunamilerin Matematiği Çözdüler

Her ne kadar bilim-kurgu filmleri gerçekleri fazlasıyla abartılı olarak yansıtsa da, gerçeklik payları var. Bilim insanları, bu gizemleri çözmek için toplandı.

Roland Emmerich'in (2012, Independence Day serisi) kıyıları yutan ve milyonların canını alan katil dalgaları, bu kez bilimsel çalışmalara konuk oldu. Katil dalgaların arkasında bilimsel çalışmaları yapmak için uzmanlıklarını kullanan matematikçiler ve fizikçiler, bu tür dalgaları sadece bilim-kurgu filmlerinden gelmiş gibi nitelendirseler de, kurguda ufak da olsa gerçeklik payı olduğunu düşünüyorlar.

Aslında Draupner dalgası olarak adlandırılan garip bir dalganın ardındaki gizemi bulmak, tam da İngiltere, Avustralya, Belçika ve İtalya'daki bir bilim insanları ekibinin yeni bir araştırma projesinde gerçekleştirdiği bir eylem. Fizikçi Dr. Davide Proment, Digital Trends'e "Okyanustaki haydut dalgaları öngörmek zorlu ve hem matematiksel hem de fiziksel bir problem. Son birkaç on yıl içinde bazı iyileştirmeler yapmamıza izin veren matematiksel modeller keşfettik, ancak haydut dalgaların oluşumuna neden olan mekanizmaları tam olarak anladığımızı söylemek yalan olur." ifadelerini kullandı.

Matematikçiler, uygun ses frekanslarının derin okyanustaki tsunamileri durdurabileceğini öngörüyorlar. Bir dalga makinesinde küçültülmüş dalgalar oluşturmak yeni değil. Ancak bu araştırmada benzersiz olan şey, dalgaların bir halka biçiminde yeniden oluşturulabilmesi. Bu tür rüzgar koşullarına gerçek dünyada çok ender rastlanır, ancak Antarktika gibi yerlerde mevcut. Proment, "Dalgaları oluşturmak için sürekli rüzgar ürettik ve iki saatlik bir süre boyunca dalgaların büyümesini ve evrimini inceledik. Bu tür ölçümleri normal kanal tesislerinde yapmak, neredeyse imkansız. Dalga spektrumunu ölçtük ve zaman içinde evrimini inceledik. Ayrıca, dalganın özellikle ortalama dalgalarla karşılaştırıldığında yüksek ve dik olanların nasıl oluştuğunu anlamak için belli bir değerden yüksek dalgaların oluşma ihtimalini inceledik." ifadelerini kullandı.

Bu araştırmalar iyi niyetlerle kullanılıp tsunamiler için erken bir güvenlik önlemi olabileceği gibi, bazı kişiler tarafından kötü niyetle silah olarak da kullanılabilir. Maalesef yolu bilim değil, yöneticiler seçiyor.