Bilim İnsanları Uzay Çalışmaları İçin Dört Gözle Donald Trump'ın Açıklama Yapmasını Bekliyor

Tüm bilim insanları ve yatırımcılar yeni ABD başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili açıklama yapmasını bekliyor. Trump'ın sözleri, ABD'deki uzay çalışmalarına yön verecek.

Uzaydaki yaşam ve uzayda kolonileşme gibi önemli çalışmaların yürütüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde şu sıralar uzay faaliyetleriyle ilgili kapsamlı bir açıklama gelmezken ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada gibi ülkeler birlikte Mars'a yolculukla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalarda henüz bir aksama yokken ABD başkanının görüşünün bu çalışmalarda önem taşığı bir gerçek. Bir önceki başkan Obama bu çalışmaları desteklerken, kısa bir süre sonra başkanlık koltuğuna oturacak yeni ABD başkanı Donald Trump henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Tüm bilim insanları ve yatırımcılar ise Trump'ın uzaya yolculuk ve bu ülkelerle yapılan ortak çalışmayla ilgili yapacağı açıklamayı bekliyor.

Eğer Donald Trump, bu konuya sıcak bakmazsa uzayda kolonileşmeyle ilgili çok önemli planlar suya düşecek ve NASA gibi kuruluşlar da bu karardan etkilenecek. Eğer Trump olumlu bir açıklama yaparsa, çalışmaların önü kesilmeyecek.

Peki Trump bu konuya nasıl bakar?

Donald Trump her ne kadar inşaat sektörüyle iç içe olan ve bilimden uzak bir iş alanına sahip olan lider gibi görünse de Trump'ın önemli danışmanları var. Bu danışmanlardan biri ise dünyanın en büyük uzay şirketlerinden SpaceX'in CEO'su Elon Musk. Muhtemelen Trump, bu konuyla ilgili Musk'tan fikir alacak ve ona göre hareket edecektir. Yani şimdilik görünen o ki, Trump'ın açıklamaları uzay araştırmalarına ve planlarına olumsuz etki etmeyecek.