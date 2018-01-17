Uzaydaki Gizemli Sinyallerin Kaynağını Bulunmak Üzere

Bilim insanları Dünya'dan 3 milyar ışıkyılı uzaktan gelen bir radyo sinyalini keşfetti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen keşif sonrası araştırmacılar bu kaynağı araştırmaya koyuldular.

Son 10 yıl içerisinde hızlı radyo sinyali patlamalarıyla (FRB) ilgili birçok şey öğrendik ancak bu patlamalara neden olan şey bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Araştırmacılar, yaklaşık 1 hafta önce Dünya'dan 3 milyar ışıkyılı uzakta bulunan bir cüce galaksiden gelen radyo sinyallerini keşfettiler.

Konyla ilgili çalışmalarını Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında sunan uluslararası ekip, radyo patlamasının, 3 milyar ışıkyılı uzaklıkta, lacivert renkli bir galakside bir yıldız oluşum bölgesinde tekrarlandığını açıkladı. Araştırmacılar, radyo dalgalarının iyonize edilmiş gaz bulutu içindeki bir manyetik alandan kaynaklandığını düşüdüklerini belirtti. Ekibin sonuçlarını ayrıntılarıyla anlatan çalışma kısa süre önce Nature'da yayınlandı.

Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü'nden, yapılan araştırmanın yazarlarından Jason Hessels, patlamanın kaynağıyla ilgili olarak, çevreden gelen materyali toplayan büyük bir kara deliğin yakınında bulunan bir nötron yıldızı veya muhtemelen bir bulutsunun içine gömülü çok genç bir nötron yıldızı olabileceğini söyledi.

FRB ilk kez gözlemlendiğinde meşru olgular olup olmadığı yönünde ve yanlış yorumlanmalardan kaynaklanan bazı tartışmalara konu oldu. Daha ileri inceleme, gerçek olduklarını ve gözlemlenmesinin çok zor olduğunu ortaya koydu. Cornell Astrofizik ve Gezegensel Bilim Merkezi'nden araştırma görevlisi olan yazar Shami Chatterjee konuyla ilgili olarak "En büyük sorun şu ki bunlar milisaniyelik radyasyon flaşları ve gökyüzünde nereye gideceklerini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu flaşların günde 5 ila 10 bin arasında olduğunu söyleyen Chatterjee "Ancak bugüne kadar gökyüzünde bu flaşların sadece otuz kadarını biliyoruz."dedi. Bu durumun zorluk hissi uyandırdığını söyleyen bilim insanı, "Radyo teleskoplarının geniş bir görüş alanı yoktur; Doğru zamanda doğru yere bakmazsan, göremezsin." şeklinde konuştu.

İlk yinelenen FRB kaynağı 2016 yılında tespit edilirken teorisyenlerin hayal güçlerinin yeniden oluşmasına sebep oldular. Chatterjee, kaydedilen gözlemlerden çok daha fazla teori bulunduğuna dikkat çekerek FRB'lerin muazzam miktarda enerji içerdiğini belirtti. Yaklaşık bir milisaniyede bir patlama, güneşin bir günde yaydığı kadar enerji yayabiliyor.