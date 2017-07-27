Bilime Göre İnsanlar, Farklı Galaksilerden Geldiler

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre bizi yaratan maddeler, patlayan bir süpernovadan üretildi.

Bilim insanları canlı yaşamının nasıl oluştuğunu sürekli araştırıyorlar. Bazıları yaşam Venüs’te başladı derken başkalarına göre yaşam Mars’ta başlamış gibi gözüküyor. Bütün bu araştırmalar ışığında yeni bir araştırma çok daha eski bir olayı soru olarak kabul etti. Güneş Sistemi’miz bu galaksiye nasıl geldi, ya da bu galaksiler nasıl oluştu?

Araştırmalara göre Samanyolu Galaksi’si ve diğer galaksiler, sürekli bir alışveriş içerisindeler. O yüzden tahminlere göre kemiğimizi, gözümüzü, dünyamızı ve güneşimizi yaratan maddeler, Samanyolu’ndan çok ama çok uzak bir başka galaksiden buraya geldi. Evrenin ilk patladığı andan beri sürekli yeni galaksiler ve yıldız sistemleri oluştu ve sonra bu maddeler tekrardan patlayarak yok oldular.

Yalnız burada çok önemli bir detay var: Enerji ne olursa olsun kaybolmaz, yalnızca cisim değiştirir. Örneğin bir yıldızın yakıtı olan hidrojen tükendiğinde o yıldız büyüklüğüne göre küçülerek bir beyaz cüceye döner veya bir süpernovaya dönerek patlar. Süpernova patlamasını düşünürsek, o patlamanın etkisi ile hidrojenin helyuma dönüştüğü tüm madde uzaya yayılacaktır. Belki bu patlama bir galaksinin çekim alanının sınırında gerçekleşti. O maddelerin bir kısmı galaksinin yörüngesinden çıkacak ve bir başka galaksinin yörüngesine girene kadar yoluna devam edecek. Sonra yeni bir yörüngede başka maddelerle birleşerek yeni bir yıldız, gezegen ve asteroitleri oluşturacak. Yeni yıldız, helyum gazını yakarak onu başka bir maddeye çevirecek. Metal, toprak, altın ve daha birçok madde güneşimizden çok daha büyük bir süpernovada dövüldü. Örneğin şu anda kulağınıza, parmağınıza, boynunuza taktığınız o değerli altın, devasa bir süpernovanın milyonlarca derece sıcaklığa ulaşan kalbinde dövüldü.

Bilim insanları bizleri oluşturan maddelerin nereden geldiğini bilmiyor, ancak bizler, tahminlere göre Samanyolu Galaksi’sine sonradan katılan ziyaretçileriz. Ne olursa olsun bilinen bir şey varsa o da şu; evrenin doğumundan beri madde ve enerji hep aynıdır, yalnızca şekil değiştirir. Bu fikirden yola çıkarak, şu anda bize çok uzak gelen büyük patlamada atomlarımız bulunuyordu. 60 milyon yıllık dinozor fosillerini merak ediyoruz, ancak şu an kolumuza güç veren enerji ve atomların 13.6 milyar yaşında olduğunu unutuyoruz.