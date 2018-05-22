Yıllardır yaşam arayışımızda en önde olan gezegen Mars'tı, ancak bilim insanlarına göre Venüs, beklenmedik şekilde 'yaşam bulunma olasılığı' oldukça yüksek olan bir gezegen.

Güneş sistemimizde bulunan komşu gezegenlerde veya uydularda bir yaşam formu ya da gelecekte yaşayabileceğimiz bir ortam arayışımız senelerdir devam ediyor. Her ne kadar sonuç odaklı bakıldığında pek de ilerleme kaydedememiş gibi görünsek de aslında geldiğimiz nokta oldukça ilgi çekici. Öyle ki ''Mars'ta kolonileşmek'' diye bir gündemimiz var artık.

Ancak astrofizikçilere göre, Mars üzerine yoğunlaşmış ve ilerlemeler kaydetmiş olsak da, Venüs'te yaşam formu keşfedebilme oranımız çok daha fazla olabilir. Tabii ki gezegenin korkunç derecede sıcak olması ve sülfürik asit yüklü yağmur bulutlarıyla dolu olması insanın aklına olası ve basit bir soru getiriyor; 'İyi de bir canlı bu koşullarda nasıl yaşayabilir?'. Üstelik görev için özel olarak tasarlanmış ve oldukça donanımlı bir robot bile gezegenin atmosferine yalnızca 127 dakika dayanabilmişken..

Ancak astrofizikçilere göre Venüs'ün atmosferinde bulunan bulutların 47.5–50.5 km aralığında yaşam olma ihtimali var. Venüs'ün atmosferine dair çok az bilgiye sahip olduğumuzu ve bulutların bir kısmının mikroskobik aşırı dayanıklı bazı yaşam formlarına ev sahipliği yapma ihtimali olduğu konusuna odaklanan ve Mart 2018'de yayınlanan bir makaleye göre, Venüs aslında düşündüğümüzden oldukça farklı.

Araştırmacılara göre Venüs, su ve yaşanabilir iklim açısından oldukça iyi koşullara sahip olacak, ancak bunun için biraz fazla zaman gerek; 750 milyon yıl kadar. Ancak konu şu an biraz gündem dışı görünüyor ve NASA, Venüs konusunda pek fazla atılım yapmış değil. Gezegene dair son çalışmalar NASA tarafından 90'lı yıllarda gerçekleşmiş ve o zamandan beri Venüs'le ilgilenilmiyor.

Venüs'le ilgili en güncel çalışma, Japonya'da gerçekleşiyor ve devlete ait bir uydu 2015'den bu yana gezegenin iklimini inceliyor. Ancak gelecekte Venüs ile ilgili ciddi bir araştırma başlatılması ve gezegene dair bilinmeyenlerin cevaplanılması bekleniyor çünkü düşünülen 'dünyanın sonu' senaryolarının gerçekleşmesine her ne kadar bir 'dünyayı mahvettik, işi bitti' desekte daha milyonlarca yıl var ve bu süreçte Venüs, kendi evrimini tamamlayarak canlı formlarına ev sahipliği yapabilecek tek gezegen gibi görünüyor.