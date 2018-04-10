İnsan vücudunun yarısından fazlasının mikrop ve bakterilerden oluştuğunu açıklayan bilim insanları, bu mikrobik yaşamın insan sağlığı için büyük önem taşıdığını belirttiler.

Sizce vücudunuzun ne kadarı insan hücrelerinden oluşmaktadır? Muhtemelen hemen herkes tamamına yakınının insan hücrelerinden oluştuğunu düşünecektir. Fakat bilim insanlarına göre bu kesinlikle yanlış bir fikir. Vücudumuzun yalnız %43’ü insan hücrelerinden oluşmaktadır. O halde geri kalanı neyden oluşuyor? Mikroskobik canlılardan.

‘’Bedeniniz asla sadece sizden oluşmuyor’’ diyen Max Planck Enstitüsü'nde mikrobiyoloji departmanı müdürü olan Prof. Ruth Ley’e göre ne kadar iyi yıkanırsanız yıkanın, vücudunuzun neredeyse her tarafı bakteri ve mikroplarla kaplanmış durumda. Fakat Ley, bu mikrobiyolojik canlıların sağlığımız için önemli olduğunu söylüyor.

BBC’ye konuşan Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nden Prof. Rob Knight ise ‘’Bir insandan ziyade bir mikropsunuz.’’ diyerek konuya bambaşka bir boyut kazandırıyor. Başlangıçta tahminlerinin bedenimizin %10’unun mikrobiyolojik yaşamdan oluştuğu yönünde olduğunu söyleyen Prof. Knight, araştırmalarının ardından acı gerçeğin ortaya çıktığını belirtiyor.

Fakat bilim insanlarına göre bu durum, bir dezavantajdan ziyade avantaj oluşturuyor. Mikroskobik canlıların insan bedenini genetik olarak çok daha güçlü hale getirdiğini söyleyen bilim insanları, insan genomunun 20 bin genden oluştuğunu, vücudumuzu oluşturan mikrobiyolojik yaşamın da 20 milyon mikrobik genle bu genoma katkı sağladığını söylüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi vücudumuzun yarısından fazlasını oluşturan mikropların ‘bedenimizi’ etkilememesi düşünülemez. Bilim insanlarına göre vücudumuzu oluşturan mikroplar, sindirimden bağışıklığa kadar pek çok ‘alanda’ bedenimize yardım ediyorlar. Öyle ki; bulaşıcı hastalıkların tedavisi sırasında zarar verdiğimiz ‘iyi huylu’ mikroplar nedeni ile son dönemde otoimmün hastalıklar ve alerji ciddi artışlar görülmeye başlandı.