Twitter, bilim insanlarının çok daha aktif olarak kullandığı sosyal medya mecralarından. Platform üzerinde başlatılan #MyOneScienceTweet akımına dünyanın dört bir köşesindeki bilim insanları katıldı ve ortaya ufuk açıcı bilgiler havuzu çıktı.

Bilim, kendimizden emin bir şekilde bildiğimiz çoğu bilginin yanlış olduğunu ispatlayan sayısız bulguları ele alıyor. Tıp, astronomi, fizik, matematik, sosyal bilimler ve daha nicesi için ter döken ve sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ciddi bir bilim insanı kitlesi var.

Twitter üzerinde başlatılan tek tweet ile bilimsel bilgi verme akımına katılan bilim insanları, #MyOneScienceTweet etiketiyle ufkumuzu açmak için tweet’lediler.

Thomas Clements‏: "Ahtapotların birtane bile dokunacı yoktur. Onların 8 adet kolu vardır. Kalamar ve mürekkepbalığında da 8 kolun yanı sıra 2 adet dokunaç bulunur."

"Tıpkı karpuz gibi kokan bir deniz salyangozu türü var"

"Vajinalar kendini temizleyen fırınlara benzerler, bu nedenle hiçbir şekilde sabun yada temizlik malzemesine ihtiyaç duymazlar"

"Kutup ayıları Antarktika'da yaşamazlar..."

"Tazmanya canavarları böyle gözükmezler"

"Tazmanya canavarları gerçekte böyle gözükürler"

"Köpekbalıkları insanlara tehdit oluşturmazlar ve insanlar sağlıklı köpekbalığı popülasyonlarının varlığı sayesinde daha iyi olurlar"

"Etçiller olmasaydı, ekosistemler gitgide basitleşirdi ve insanların yararına olan her şeyi kaybederdik."

"Aşılar hakkında tartışma göremedim. Onlar hayat kurtarırlar ve otizme neden olmazlar."

"Bazı mantar türlerinde 20.000'den fazla cinsiyet vardır. Ancak onlara nasıl baktığımıza bağlı olarak ayrı ayrı tutmuyoruz. Sadece mantarlar olarak biliyoruz."

"Bilim her yerdedir ve herkese aittir. Hepimizin bilimin etrafındaki engelleri ve yaftalamaları azaltmak için daha fazla çalışması gerekiyor."