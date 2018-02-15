Nurten Akkuş Dünyanın En İyi 10 Öğretmeni Arasına Girdi!

Anaokulu öğretmeni olan Nurten Akkuş, ‘Eğitimin Nobeli’ olarak tanımlanan Küresel Öğretmen Ödülü'nde en iyi 10 öğretmen arasına girmeyi başardı. Yılın en iyi öğretmeni ise 18 Mart'ta açıklanacak.

Onursal başkanlığını Birleşik Devletler’in eski başkanı Bill Cilinton'ın yaptığı, İngiliz Varkey Gems Vakfı tarafından verilen ve ‘Eğitimin Nobeli’ olarak tanımlanan Küresel Öğretmen Ödülü, bu yıl bizim için apayrı bir öneme sahip. Zira Microsoft'un kurucusu ve CEO’su Bill Gates tarafından yapılan duyuruda, Samsun'da anaokulu öğretmenliği yapan ve daha önce bu değerli ödüle aday olan ilk 50 öğretmen arasında gösterilen Nurten Akkuş’un ilk 10’a kalmayı başardığı açıklandı.

‘Baba Bana Masal Anlat’ projesiyle öğrencilerinin babalarını yöneticiliğini yaptığı okula davet eden ve babaların çocuklarına masal anlatması gerektiğini onlara açıklayan Akkuş, ‘Oyuncak Kumbarası’ projesiyle de gönüllüler sayesinde yüzlerce oyuncak toplayarak bu oyuncakları köylerde bulunan okullara dağıtmıştı. Projeleri ile Küresel Öğretmen Ödülü’ne aday olmaya hak kazanan Akkuş’un birincilik ödülünü kazanıp kazanamayacağı ise 18 Mart tarihinde Dubai’de düzenlenecek ‘Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu’nda belli olacak. Ödülü kazanan öğretmen, ayrıca 1 milyon doların da sahibi olacak.

Bu değerli ödülde ilk 10 aday arasında olduğu için son derece gururlu olduğunu söyleyen Akkuş, ‘’18 Mart’ta Dubai’de düzenlenecek forumda bu yıl ödülü kazanan eğitimci açıklanacak. İlk 50’de yer almanın ardında ilk 10’a kalarak, o sahnede Türk bayrağının dalgalanacak olması gurur verici. Bunu başaran ilk Türk öğretmen olduğum için çok mutlu ve gururluyum.’’ dedi.

Son 10 aday arasında Türkiye’nin yanı sıra Güney Afrika, Kolombiya, Filipinler, ABD, Belçika, Brezilya Avustralya, İngiltere ve Norveç’ten birer öğretmen bulunuyor. Küresel Öğretmen Ödülü’nde son 10 arasına girmeyi başaran isimler, Bill Gates tarafından yukarıdaki video ile duyuruldu.