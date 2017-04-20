Bill Gates Endişeli: "Biyoterörizm Adım Adım Geliyor!"

Bill Gates, daha önceden de birkaç kez dile getirdiği endişesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda nükleer savaş konusundaki kaygılarımız iyice artmış durumda. Fakat, Microsoft kurucusu ve CEO'su Bill Gates'e göre, geleceğimizi tehdit eden çok daha farklı bir tehlike var; biyoterörizm.

Kulacağa fantastik bilim kurgu filmlerinden fırlama bir tabir gibi geliyor ancak; Gates'e göre biyoterörizm şu an için en fazla dikkat etmemiz gereken konu.

Daha önceden Almanya'da gerçekleştirilen Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşma yapan Gates, genetik mühendisliğin gelecekte yol açabileceği tehlikelere değinmiş ve gelecekte, genetik mühendisliğinin terör silahı olarak kullanılabilme ihtimalinden söz etmişti.

Benzer bir konuşmayı bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da, Royal United Services Institute in London'da yapan Gates, teröristlerin biyolojik silahlar sayesinde milyonlarca kişiyi öldürebileceklerine karşı duyduğu endişeden bahsetti.

Teröristlerin, milyonlarca kişiyi öldürebilecek saldırı kapasitesinde biyolojik silahlara ulaşabileceğini iddia eden Gates, biyoterörizm sonucu olarak üretilecek basit bir mikrop ile bile bir senede 30 milyon gibi ciddi bir rakamda insanın hayatının tehlikeye girebileceğinin altını çizmekte.

Nükleer savaştan önce bu konunun daha önemli olduğunu ve bu konu üzerine yoğunlaşarak önlemler almamız gerektiğini de belirten Gates, söz konusu saldırıların önlem alınmaması durumunda 10 ila 15 yıl içerisinde gerçekleşebileceğinin de altını çizdi.