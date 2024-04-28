Apple'ın yeni iPad Pro modellerinde doğrudan M4 çiplere geçiş yapabileceği ve yeni bir kalemle birlikte tanıtılacağı iddia edildi. Cihazda yapay zekâ desteği de bulunabilir.

Apple, yeni nesil iPad Pro'larda M3 çipleri doğrudan pas geçerek M4 işlemci çipleri ile gelebilir. Bu durum da Apple'ın yapay zekâ teknolojilerini daha gelişmiş bir şekilde kullanmasına katkıda bulunacaktır. Zira M4 çipler sahip oldukları geliştirilmiş Neural Engine adı sistemle biliniyorlar. Bu işlemcileri yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek Mac modellerinde de görebileceğiz.

Her ne kadar yeni işlemci başlı başına önemli bir konu olsa da Apple bu kadarla da kalmayacak. Yeni nesil cihazlarda öne tarafta yer alan FaceTime kamerasının yeri değişecek, ekranlar OLED olacak ve Magic Keyboard ve Apple Pencil de farklı bir tasarımla karşımızda olacak.

Yeni ekran boyları, Magic Keyboard ve Apple Pencil

Yeni nesilde Apple'ın 11 inçlik ve 13 inçlik iPad Pro modellerinin yanında yeni daha büyük ekran boyutlarına sahip iPad Air serisini de tanıtması bekleniyor. Buna ek olarak yeni Magic Keyboard ve Apple Pencil de olacak.

7 Mayıs'ta tanıtılması beklenen Apple Pencil'de ilk defa heptik geri bildirim de bulunacak. Böylece dijital kalem daha gerçekçi bir kullanım sunacak. Henüz bu sistemin nasıl çalıştığı hakkında bir bilgi olmasa da, kullanılan programlarda seçilen çizim aracına göre kalemin verdiği histe değişmeler bekleyebiliriz.

Apple, iPad Pro'ları 7 Mayıs'ta firmanın son dönemdeki yıldızı yapacak gibi gözüküyor.