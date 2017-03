Bill Gates, Reddit'in AMA etkinliğine katılarak kullanıcılardan gelen soruları canlı olarak yanıtladı. Gates'e en sevdiği sandviçten Steve Jobs ile yaşadıklarına dek sorular geldi.

Reddit’in 5. AMA'sı (Ask Me Anything) geride kaldı. Bu etkinliğin konuğu ünlü teknoloji lideri Bill Gates idi. Kullanıcılar, AMA etkinliğinde Gates’e akıllarına gelen her şeyi sordular. Gates en büyük başarısını, yapay zeka hakkındaki görüşlerini ve en sevdiği sandviçin neli olduğu sorularını dahi yanıtladı. Ancak bir soru vardı ki, teknoloji tarihinin en muallaktaki olayı hakkındaydı. Bir kullanıcı “Steve Jobs’un yaptıklarını kopyaladınız mı, yoksa o mu sizinkileri kopyaladı?” sorusunu sordu. Gates, büyük bir yüce gönüllülükle bu soruyu da yanıtsız bırakmadı. İşte 12 soru 12 cevap.

Soru 1: Merhaba Bill, sence başarı nedir?

Bill Gates: Warren Buffet daima şunu der; “Mutluluğun ölçütü sana yakın insanların seni sevmesi ve mutlu olmasıdır.” Buna katılıyorum, ayrıca bir şey icat etmek ve muhtaçlara yardım etmek bence bir başarı ölçütü.

Soru 2: Kişisel olarak en büyük başarınız nedir?

Bill Gates: Dünyanın en mükemmel teknoloji şirketini kurmak göze hoş gelse de, aslında en büyük başarım olarak gördüğüm şey, yazılımı dünyanın kullandığı bir şey haline getirmem. Ancak şu anda daha büyük şeylere odaklandım, çocuk felcini dünya yüzünden silmek.

Soru 3: 19 yaşındaki Bill Gates’e nasihat veriyor olsaydınız, ona neler derdiniz?

Bill Gates: Ona zeki olmanın tek boyutlu olmadığını anlatırdım. Eskiden sosyal olarak pek de becerikli değildim, şimdi bunun önemini anlıyorum.

Soru 4: Dışarı çıkarken hiç kılık değiştirip tanınmamaya çalıştınız mı?

Bill Gates: Bazen şapka takıyorum. Oğlumla üniversitelere tura gidiyoruz bazen, ben onunla vakit geçirmeye odaklanıyorum. Ancak insanlar şapka takıp takmadığımı fark etmiyorlar bile. Gördüklerinde ise bana karşı çok kibar davranıyorlar.

Soru 5: Hala ofiste, bir sandalyenin üzerinden atlayabiliyor musunuz?

Bill Gates: Maalesef hayır, belki daha küçük bir sandalyenin üzerinden atlayabilirim. Düzenli spor yapıyorum; tenis, kayak gibi sporlar. Yalnız içlerinde fazla atlama zıplama yok malumunuz.

Soru 6: Önümüzdeki 10 yıl içinde karşılaşabileceğimiz ve çözmemiz gerekecek en önemli problem sizce ne?

Bill Gates: Birçok kişi kendini izole edilmiş hissediyor. Dijital araçların insanların iletişim kurmalarında bu kadar büyük kolaylıklar sağlamasına hala şaşırıyorum. Tinder değil tabi kastım. Daha çok çocuksuz yaşlıların dedesiz, büyük annesiz ailelerle bağ kurması gibi.

Soru 7: Hangi teknolojik gelişmeyi yaşam süreniz içinde görmek istiyorsunuz?

Bill Gates: Yapay zekanın geliştiğini görmek isterim, tıpkı bir insan gibi kitap okuyabildiği günleri. Ayrıca HIV, sıtma gibi illetlere çare bulunduğu günleri gerçekten görmek istiyorum.

Soru 8: Mr. Gates, bu soruya lütfen dürüstçe cevap verin. En sevdiğiniz sandviç hangisi?

Bill Gates: Çizburger, çizburger, çizburger!

Soru 9: Elon Musk ile ortak bir iş kursaydınız, bunun ne olmasını isterdiniz?

Bill Gates: Ucuz ve yenilenebilir, güvenilir bir enerji türüne ihtiyacımız var. Güneş her zaman çok parlak olmayacak, her zaman rüzgar esmeyecek. Belki de güneş enerjisini doğrudan benzine dönüştürebildiğimiz bir iş olabilirdi.

Soru 10: En çok merak duyduğunuz konu nedir?

Bill Gates: Hala nasıl varolduğumuz ve beynimizin yapısı beni büyülüyor. Beyin hakkında çok az şey biliyoruz ve bu bilgi gelecek 10 yıl çığ gibi büyüyecek.

Soru 11: 15 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?

Bill Gates: 15 sene sonra 76 yaşında olacağım, umarım büyük baba olurum. Kurduğum sivil toplum kuruluşları sayesinde çocuk ölümleri azalmış olacak gibi görünüyor. Umarım 15 yıl sonra tekrar bir Reddit oturumuna katılırım.

Soru 12: Steve Jobs’dan kopya mı çektiniz, yoksa o mu sizden çekti Bay Gates?

Bill Gates: “Kopya çekmek” hem Steve hem de benim için göreceli bir kavram. Çünkü ikimiz de Xerox’un çalışmasından yararlandık. Steve Bob Belville’i işe aldı, ben Charles Simonyi’yi. İkimiz de herhangi bir IP telif hakkını çiğnemedik. Ancak Xerox sayesinde Mac ve Windows’a giden yol açıldı.

Reddit AMA oturumunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.