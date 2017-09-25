Üstelik Apple bu oyunu utanç verici olarak nitelendirmiş ve genç Bill Gates, IBM’i bu oyun vasıtasıyla ikna edip Microsoft’u o şekilde kurmuştu. Her şeyin bir oyunla başladığı, teknoloji tarihinin en unutulmaz hikayelerinden biriyle karşı karşıyasınız.

Bill Gates, hiç şühesiz yüzyılın girişimcilerinden birisidir. Bugün dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows’un kurucusu ve Microsoft’un sahibi. Elbette bu seviyelere kadar yükselebilen bir kariyer, hiç beklenmedik ve bazen çakallık dolu hikayelere sahip oluyor.

Microsoft’u kurmak için o zamanlar çalıştığı dünya devi IBM’i 1980 yılında ikna etmeye çalışan Gates bunu başardı. Ancak destek alabilmek amacıyla kurduğu şirketi Microsoft’un henüz satacak bir işletim sistemi bile yoktu. Bu yüzden genç ve açık gözlü girişimcilik pelerinini taktı ve IBM’in geliştirtirmiş olduğu 86-DOS adı verilen bir işletim sisteminin yazılımında ufak bir oynama yaptı. Artık adı PC DOS olan işletim sistemini de IBM’e 430.000 dolara sattı. Zehir gibi kafa varmış doğrusu, tebrik etmek lazım.

Bu daha başlangıç:

Anlaşmanın bir parçası olarak IBM, Microsoft’un yeni başlayanlar için bir programla dili olan BASIC’in kolay bir şekilde alıcılılara sunulması gerektiğini söyledi. Firma bunun için en iyi yolun basit bir oyun olacağını öngördü. İşte ilk PC oyunu da böyle ortay çıkmış oldu. Hem de Bill Gates’in ellerinden. DONKEY.BAS oyunu ile tanışın:

Oyunun adındaki .BAS kısmı program alt yapısının sadece BASIC dili ile yazıldığını ifade etmek için kullanıldı. Gates, 2001 yılına geldiğimizde bir açılış konuşması sırasında DONKEY.BAS’ın oluşturulma sürecini şöyle anlattı:

"Küçük bir odada, önümde IBM PC ve yanımda yöneticim Neil Konzen ile beraberdik. Kapıyı kilitleyip sabah 4’e kadar çalıştık. IBM PC’ye yerleştirilen BASIC’in neler yapabileceğini göstermek için DONKEY.BAS’ı kurduk. O zamanlar gerçekten çok heyecanlıydı.”

Rekabetin başlangıcı: Apple’ın kıskançlığı!

İlk Apple çalışanı olan Andy Hertzfeld, o zamanlar geliştirilmekte olan Macintosh’un ekibinin IBM PC'lerden etkilenmediğini dile getirdi. Üstelik DONKEY.BAS’ı da utanç verici bir iş olduğunu söyledi:

"Oyunun yazarları olarak Bill Gates ve Neil Konzen'in ilan edilmesine şaşırdık. Neil, Apple II (daha sonra Microsoft'un ileri gleen yöneticilerinden olacak) hakkındaki çalışmalarından dolayı tanıdığım parlak bir gençti. Ancak Mac projesinde böylesine kötü bir oyunun var olma ihtimalini gördüğümüz ve yaşamadığımız için şanslıyız.”

2001 yılında Microsoft, DONKEY.BAS’ın 3D versiyonu DONKEY.NET’i hazırladı. Bu sürümü hala indirebilseniz. Modern işletim sistemlerinde çalıştırmanın zor olduğunu belirtelim.

Orijinal DONKEY.BAS’ı oynamak isteyenler, MIT’nin tarayıcı tabanlı bir sürümünü şuradan deneyebilirler. Ayrıca bir iOS geliştiricisi de oyunun 1 dolarlık sürümünü iPhone ve Apple Watch için geliştrimiş durumda. (Kesin Microsoft ajanı)

İlginç bir notla bitirelim: Microsoft büyük bir firma olduktan sonra Gates’in çalışanlarının başında gezerek DONKEY.Bas oynayıp oynamadıklarını kontrol ettiği efsanesi vardır. Ayrıca bu oyun, dünyanın en çetin rekabetlerinden birinin başlangıcını temsil eder.