Bill Gates'ten Çocuklarına Teknoloji Sınırlaması

Babanız Bill Gates ancak evde belli bir yaşa kadar telefon kullanmanız yasak. Kulağa nasıl geliyor?

Dünyanın en zengin sayılı birkaç isminden biri olan Bill Gates, bugüne kadar yaptığı ve yapmakta olduğu şeyler ile de içinde bulunduğumuz teknoloji çağının bize sunduğu pek çok şeyde payı olan bir isim. Fakat iş kendi çocuklarına geldiği zaman Gates'in belirlediği bazı kurallar var.

Özellikle ülkemizde telefon kullanıcılarının yaşı artık giderek düşmekte. 2000'li yılların başında lise öğrencilerinde bile bir lüks olarak sayılan cep telefonu, artık ortaokul seviyesindeki öğrencilere kadar düşmüş durumda. Üstelik zamanında sadece iletişim aracı olarak kullanılan telefonları çocuklar, artık iletişim dışında başka tüm şeyler için kullanıyor (mobil, online oyunlar, sosyal medya vs).

Bazı ebeveynler de bu duruma aldırış etmeden çocuklarını küçük yaşlarda teknoloji ile haşır neşir etmekten çekinmiyor. Fakat teknoloji sektörünün zirvesindeki dev isimleden biri olan Bill Gates için durum böyle değill. Gates, yetişme çağında olan çocuklarının teknolojiye sınırlı erişim izinleri olduğunu belirtti. Daily Mirror gazetesine konuşan Gates, çocuklarının başta telefon olmak üzere pek çok teknolojik alete sahip olmak istediklerini ancak 14 yaşına gelene kadar onlara cep telefonu almadıklarını söyledi.

Her ne kadar rüya gibi, saray benzetmesi yapabileceğimiz bir evde yaşıyor olsa da Gates, en içinde teknolojik cihazların kullanımı konusunda çocuklarına bazı kurallar koymuş. "Ekrandan uzak durulması gereken bir zaman belirliyoruz, böylece mantıklı bir saatte uyumaya gidiyorlar" diyen Gates, teknolojik aletlerin sadece yarar sağlayacak işlerde kullanılmasından yana.

14, 17 ve 20 yaşlarında üç çocuğu bulunan Gates, çocuklarının ev ödevleri ya da arkadaşları ile iletişimde kalmak adına teknolojiden faydalı şekilde yararlanmaları için uğraştıklarını ifade eden Gates, "Evde yemek yerken masada cep telefonlarına izin vermiyoruz. Çocuklarımıza 14 yaşına gelene kadar cep telefonu almadık. Diğer çocukların çok daha erken cep telefonu aldıkları konusunda sürekli şikayet ederlerdi. Çocuklarla kaliteli zaman geçirmek oldukça önemli" açıklamasında da bulunmuş.

Tabii bu sadece Bill Gates'in yaptığı bir şey değil. Sektörün bir diğer efsaneleşmiş, önemli isimlerinden olan Steve Jobs da zamanında çocuklarına teknolojik cihazların kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar getirmişti. Hatta iPad'in tanıtılması ardından çocuklarının cihazı beğenip beğenmediği ile ilgili bir soruya Jobs, "Pad kullanmadılar. Evde çocuklarımızın ne kadar teknoloji kullanacaklarına sınır getiriyoruz" cevabı vermişti. Jobs'ın biyografisini yazan Walter Isaacson da kitapta bu konuya değinmiş ve Jobs'ın çocuklarına karşı olan teknolojik cihaz kısıtlamasından "Her akşam Steve’in mutfaktaki büyük masasında yemek yenirken kitaplar, tarih ve pek çok farklı konu konuşulurdu. Kimse iPad ya da bilgisayar kullanmazdı. Çocuklar cihazlara bağımlı görünmüyordu" şeklinde bahsetmişti.