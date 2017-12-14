Bill Gates ve Mark Zuckerberg'in Tavsiye Ettiği 17 Kitap!

Eğer yeni bir kitap arıyor ve karar veremiyorsanız Bill Gates ve Mark Zuckerberg'in size bazı tavsiyeleri olabilir.

Bill Gates ve Mark Zuckerberg 21. yüzyıla damgalarını vurmuş, dünyanın en zengin ve başarılı iş adamlarından ikisi. Pek çok kişi Gates ve Zuckerberg kadar başarılı olmayı, çok daha fazla kişi ise onlar kadar zengin olmayı hayal etmektedir.

İki büyük isim de başarılarının en büyük parçalarından birinin kitaplar olduğunu söylüyor. Microsoft'un eski CEO'su olan Bill Gates yaptığı açıklama yılda 50 kitap okuduğunu söylerken Facebook CEO'su Zuckerberg de iki haftada bir kitap okuduğunu ve bir çevrimiçi kitap kulübü oluşturduğunu açıklamıştı.

Önerilen kitapların Zuckerberg'in ve Gates'in verdiği röportajlardan Bussiness Insider tarafından derlendiğini belirtmemiz lazım. İşte Bill Gates ve Mark Zuckerberg’in son birkaç yılda yaptıkları bazı açıklamalarda okunmasını önerdiği 17 kitap :

1- Creativity, Inc. - Ed Catmull (Mark Zuckerberg) ​

Creativity, Inc, bir bilgisayar animasyon devi olan Pixar’ın kurucu ortaklarından Ed Catmull tarafından yazılan ilham verici bir kitaptır.

2- The Gene: An Intimate History - Siddhartha Mukherjee (Bill Gates)

Gates’in söylediğine göre The Gene: An Intimate History, kişiliklerimiz ve bizi biz yapan şeyin ne olduğu gibi büyük sorulara yanıt aramaktadır.

3- Better Angels of Our Nature - Steven Pinker(Mark Zuckerberg)

Pinker’ın çalışması 24 saat haber akışı olmasına karşın şiddetin azaldığını gösteriyor. Gates bir açıklamasında bu kitabın şu ana kadar okuduğu en önemli kitaplardan biri olduğunu belirtmiştir.

4- Gang Leader for a Day - Sudhir Venkatesh (Mark Zuckerberg)

Zuckerberg’e göre Venkatesh’in hikayesi kişiler arasındaki ekonomik ve kültürel engelleri yıkmak için önemli bir ilham kaynağı.

5- Sapiens: A Brief History of Humankind - Yuval Noah Harari (Bill Gates)

İnsanlar tarih boyunca tek ‘insan’ türü değildi. Günümüzden yaklaşık 100 bin yıl önce 6 farklı tür bulunuyordu. Fakat yalnızca biz yani homo sapiens türünü devam ettirmeyi başardı. Peki neden?

6- Shoe Dog - Phil Knight (Bill Gates)

Başarıya asla düz bir yoldan ulaşılmadığını Nike’ın kurucularından Phil Knight’ın kitabını okuyarak daha iyi anlayabilirsiniz.

7- The Structure of Scientific Revolutions - Thomas S. Kuhn (Mark Zuckerberg)

Bu özel kitap bilimsel gelişmelerin ve devrimlerin toplumların ilerleyişini nasıl hızlandırdığını anlatmaktadır.

8- String Theory - David Foster Wallace (Bill Gates)

Bu kitap David Foster Wallace’ın tenis konulu denemelerinin bir derlemesidir. Kitabı okumak için kesinlikle tenis seviyor ya da oynuyor olmanız gerekmiyor.

9- Why Nations Fail - Daron Acemoglu ve James Robinson (Mark Zuckerberg)

Neden bir ülkedeki ekonomik ilerlemenin o ülkenin uzun vadede güçlü bir ülke olacağını göstermediğini merak ediyorsanız Why Nations Fail’i kesinlikle okumalısınız.

10- The Three-Body Problem - Cixin Liu (Mark Zuckerberg)

İlk kez 2008 yılında Çince yayınlanan bu son derece özel bilim-kurgu romanı daha sonra pek çok farklı dile çevrildi ve 2015 yılında Hugo Awards’da en iyi roman ödülünü kazandı.

11- World Order - Henry Kissinger (Mark Zuckerberg)

Eğer dünyanın daha barışçıl ve merhametli bir yer olması gerektiğini düşünüyorsanız World Order çağa uygun ve kesinlikle okunması gereken bir kitap.

12- Rational Ritual - Michael Suk-Young Chwe (Mark Zuckerberg)

Rational Ritual, ortak bilgiyi ve bilgi paylaşımının önemini anlatarak bir miktar sosyal medyanın doğru kullanımını açıklamaktadır.

13- The Grid: The Fraying Wires Between Americans and Our Energy Future - Gretchen Bakke (Bill Gates)

Bill Gates'in kitap türleri ve Netflix film ve dizileri hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsanız The Grid’i kesinlikle okumalısınız.

14- Seveneves - Neal Stephenson (Bill Gates)

İçinde pek çok teknik detay bulunan bu kitap için Gates uyarıyor: Uzay uçuşları ile ilgili öğrenebileceğiniz tüm bilgiler için sabrınızı tüketebilirsiniz.

15- Thing Explainer: Complicated Stuff in Simple Words - Randall Munroe (Bill Gates)

Munroe, yazdığı bu özel kitapta yalnızca 1000 yaygın İngilizce kelimeyi kullanarak modern teknolojiyi anlatıyor. Gates, kitap hakkında bunun muhteşem bir konsept olduğunu ve bir şeyi basit bir şekilde anlatamıyorsanız o şeyi gerçekten bilmiyorsunuz diyor.

16- The Sympathizer - Viet Thanh Nguyen (Bill Gates)

Los Angeles’ta Kuzey Vietnam hükumetinin casusu olarak yaşayan bir çift ajanı anlatan bu romanda ajanlar bir mülteci topluluğuna yerleşirler ve vatandaşları hakkında önemli bilgiler edinirler.

17- The Idea Factory: Bell Labs and the Great Age of American Innovation - Jon Gertner (Mark Zuckerberg)

Bugünü yaşayanlar aynı fikirde olmasalar da bu kitap inovasyonun gerçek altın çağının AT&T Bell laboratuvarlarında olduğunu anlatıyor.

Listemiz bu kadar. Kitapların büyük bir kısmı Türkçe olarak da basılmış durumda. Google'da küçük bir arama yaparak kitapların Türkçe basımlarına ulaşabilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin kitap önerileriniz neler?