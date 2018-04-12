BİM’in Sahibi, Turksat 6A’yı Uzaya Gönderecek!

BİM’in sahibi ve Türkiye’nin en zengin iş adamlarından birisi olan Mustafa Latif Topbaş’ın ailesi, 2020’de tamamlanması beklenen Turksat 6A uydusunu uzaya fırlatacak şirketlerden yalnızca biri.

Son zamanlarda mağazalarında düzenlediği kampanyalarla adını sıkça andığımız BİM’in sahibi Mustafa Latif Topbaş’ın oğlu, aynı zamanda Tükiye’nin ilk yerli haberleşme uydusunu hazırlayan şirketlerden birisinin de sahibi. İlk olarak 2015’te tanıtılan Türksat 6A, 2020 yılında yaklaşık 545 milyon TL’ye mal olmuş bir şekilde tamamlanacak.

Uydunun yazılım sistemlerinden sorumlu olan MMT Holding’e bağlı C Tech isimli firma, projenin paydaşlarından yalnızca birisi. Ancak yönetim kurulu üyesi olan Mahmud Muhemmed Topbaş, BİM mağazalarının varisi olarak Latif Topbaş’ın da oğlu. Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker’in açıklamalarına göre Turksat 6A tamamlandıktan sonra Türkiye sınırları içinden uzaya fırlatılacak.

Üretimine devam edilen uydu projesinin diğer destekçileri ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve ilgili bakanlıklar. TUSAŞ ile MMT Holding’in C TEch isimli firması arasında imzalanan anlaşma, dün Rekabet Kurumu tarafından onaylandı.

Bu ortaklık, TUŞAŞ’ın uzay teknolojileri konusunda uluslararası rekabete girmek istediğinin de bir kanıtı. Yeni şirketin uzay sanayisi, haberleşme sistemleri gibi alanlarda üretim ve modernizasyon gibi alanlarda çalışması bekleniyor. BİM’in sahibi olarak ülke ekonomisi için etmen ailelerden birisi haline gelen Topbaş ailesi, böylece Turksat 6A’nın uzaya gönderilmesi için de çalışmış olacak.

BİM’in sahibi olan Mustafa Latif Topbaş, Forbes’a göre 1.2 milyar dolarlık serveti ile Türkiye’nin en zengin 32. ismi.

Turksat 6A’nın fırlatma takvimi henüz net değil ve lokasyon olarak Türkiye’de bir bölge seçilmesi planlanıyor. Bilgiler netleştikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.