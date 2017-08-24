Bir Adam, Güneş Tutulmasını Game Boy Kamerasıyla Görüntüledi!

Bir adam, güneş tutulmasını 1998 yılında Game Boy'lar için piyasaya sürülen kamera ile çekti.

Güneş tutulmasını pek çok formda gördüğünüze eminim. Her biri birbirinden kaliteli kamera ve çözünürlüklerle gözlemleme şansı bulabildiğimiz güneş tutulmasını, dünyanın en basit kamerası ile çekmeyi denediniz mi?

zhx isimli Reddit kullanıcısı, 1998 yılında Game Boy’lar için piyasaya sürülen ve 128 x 128 piksel CMOS sensörü ile çekim yapabilen kamerayla güneş tutulmasını görüntülemeyi başardı. Kameranın kalitesiz olmasıyla birlikte tutulma hakkında daha özel bilgiler edinen Redditor zhx, normal güneş tutulmasının olduğu alan dışında, dış kısımda da bazı ışıklar olduğunu gözlemledi.

Kamera o kadar eski ki, fotoğraf çekildikten sonra bu fotoğrafı Game Boy’dan almak pek kolay olmamış. Zhx, fotoğrafı alma serüvenini bu şekilde anlatıyor;

“Fotoğrafı arkadan aydınlatmalı Game Boy’da çektim, sonra Interact Mega bellek kartını kullanarak dosyayı almaya çalıştım, ancak kart Game Boy’a sığmadı. Sonrasında SAV dosyasını Mega Bellek kartına aktarmayı başardım. Daha sonra USB 64M kartını MM’e taktım ve dosyayı buraya yükledim; daha sonra bilgisayarıma takarak bu dosyayı geri alabildim(Bu bölüm için EMS-Qart kullandım) Sonrasında SAV dosyasını GBCamera Dump veya benzeri bir sayfada açtım. Daha sonra BMP’ye dönüşen dosyaları Photoshop’la büyüterek PNG’ye çevirdim” dedi.

1998 yılında çıkarak dünyanın en küçük dijital fotoğraf makinesi ünvanını alan bu değişik kamera, yarattığı farklı etkilerle kullanıcıların ilgisini çekiyor.