Bir Cihazın Orijinal Olup Olmadığını Anlayacağınız 6 İpucu!

Günümüzde sahte ürünler, orijinal ürünlerden daha fazla çıkıyor. Durum böyle olunca, sizlere bir ürünün orijinal veya sahte olduğunu anlamanın 6 farklı yolunu göstereceğiz.

Orijinal ürünlerin her zaman yan sanayi ürünleri çıkar. Bu durumlar haliyle alındığı alana zarar verir. Örneğin bir telefon aldınız ve şarj aleti bozuldu. Yeni şarj aleti alırken, orijinal mi sahte mi olduğunu anlamanız bir hayli zor olacaktır. Bugün sizlere 6 farklı ürünün orijinal olup olmadığını anlamanız için birkaç ipucu vereceğiz.

Ambalajı kontrol et

Yeni bir telefon aldığınızda telefonun ambalajını kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilen şeyler arasında. Taklit üreticiler, telefonu birebire yakın tasarlarlar ancak kutularda bazı hatalar bırakabilirler. Apple, Samsung gibi orijinal üreticiler için bu durum en ufak bir kusurun bile dikkat edilmesi yönünde olacaktır. Baskı kalitesi bu konuda önemli konulardan birisidir. Yazının okunaklı olması gerekiyor. Orijinal üründe hiçbir şey gevşek değildir. Bütün kutu her şeyin tam oturacağı şekilde tasarlanmıştır. Orijinal üreticiler, nakliye sırasında ürünler zarar görmesin diye kutulara son derece özenli davranırlar. Orijinal ürünlerde paketleme yapılan maddelerin dikişlerine kadar kusursuz bir yapısı bulunur.

Kullanım Kılavuzunu Tarayın

Kullanım kılavuzu herhangi bir cihazın pasaportudur. Cihazın içerisinde çok önemli bilgiler içermelidir ve orijinal bir üründe kesinlikle satılan ülkenin dili olmak zorundadır. Satıldığı ülkenin resmi dili cihazın içerisinde yer almıyorsa cihaz ya kaçırılmış ya da sahte bir cihazdır.

Malzemeye Dikkat Edin

Orijinal ürünlerin malzemesini anlamak mümkün. Plastik, kauçuk veya alüminyum olmak üzere herhangi bir malzeme yüksek veya düşük kalitede olabilir. Orijinal markalar kaliteden ödün vererek malzemeden kesmezler. Plastik kaplama gibi detaylar tamamen kusursuz olmalıdır. Üzerinde herhangi bir iz bulunmamalıdır. Sahte bir meteryal ele alındığında bile anlaşılabilir. Ucuz plastikler, kolay bükülebilir ve yüzeyinde eğri büğrü hissiyat varsa cihaz sahtedir.

Yazı Tiplerine Göz Atın

Logolar markalar için kilit noktalardandır. Tamamıyla kusursuz görüntüde olmalıdırlar. Logolar özel bir işçilikle yapılır ve kolay kolay aşınmayacak kalitede olmalıdır. Bir cihazın 10 yıl sonra logosundan tanıyabilmelisiniz. Bu yüzden orijinal üreticiler logolara özel bir ilgi gösterir. Özellikle sahte ürünlerde logolar kalitesiz yapıda olurlar ve aynı logo olmaması için dikkat çekmeyecek kadar ufak bir detay farkı olmalıdır.

Şarj Cihazını Kontrol Edin

Telefonlarla birlikte gelen şarj cihazları orijinal şarj cihazlarıdır. Bir ürünün sahte olduğunu şarj cihazı ile anlayabilirsiniz. Öncelikle şarj cihazı ülkeye özel olarak tasarlanır. Her ülkenin farklı girişleri ve voltajları olabilir. Avrupa’da yaşıyorsanız, Avrupa soketleri için özel bir blok bulunmalı. Bir adaptör veya ayrı bir şarj cihazı almanız belirtiliyorsa bilin ki bu ürün orijinal bir ürün değildir. Şarj aletlerinin sahte olması telefona zarar vereceğinden şarj cihazına normalde de önem vermeniz gerekiyor. Örneğin, telefonla birlikte gelen orijinal şarj cihazı bozulduğunda yeni aldığınız şarj cihazının orijinal olduğunu anlamak için temiz bir metal ucu, kaliteli bir kaplaması bulunmalıdır.

Kablolara ve Çıkışlara Dikkat Edin

Kablo kalitesi sahte ürünlerde az olacaktır. Ancak orijinal ürünlerde kablo kalitesi son derece iyi olmak zorunda. Uzun yıllar kullanılsın diye tasarlanan orijinal kablolar, sıkı bir şekilde bulunuyor. Bir kablonun ucuna baktığınızda, orijinal kablonun 2.0 çıkış biriminin kısa olması ve telefona takınca tam olarak uyması gerekir. Sahte olduğunda ise uzun olur, kablo ve eklem noktaları ise zayıf olur. Aynı zamanda kablonun telefona bağlanan kısmında yer alan USB işaretinin siliniyor olması demek sahte olduğu anlamına gelecektir. Orijinal kablolar daha soluk renktelerdir ancak silinmezler.

Umarım bu yazıda orijinal ile sahtenin arasında yer alan farkları anlatabilmişizdir.