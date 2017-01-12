Bir Devin Hüsranı: HTC, Son 11 Yılın En Düşük Gelirini Açıkladı

HTC'nin açıkladığı mali raporlara göre şirket 2.42 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelir şirketin son 11 yılda elde ettiği en düşük miktar.

Bir süredir akıllı telefon dünyasında istediği satış rakamlarına ulaşamayan ve HTC 10 ile birlikte tekrar pazara sağlam bir geri dönüş yapan HTC, her ne kadar HTC 10 ile yavaş yavaş eski başarısını geri kazanmaya başlasa da HTC 10 şirket için yeterli olmadı.

Hem HTC'nin orta seviye ve giriş seviyesinde üstünlük gösterememesi, hem de VR gibi farklı ürünlere yoğunlaşmasıyla birlikte HTC, geçtiğimiz yılki gelirini açıkladı. Şirket son 11 yılın en düşük gelirine ulaşarak 2.42 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

HTC'den hala umut var

Şirket her ne kadar geçtiğimiz yıl düşük gelir elde etse ve finansal anlamda başarısızlık yaşasa da şirketin özellikle CES 2017'de tanıttığı yeni akıllı telefonları, tekrar özgün ve farklılık yaratacak ürünleriyle "piyasada ben de varım!" dediğini gösteriyor. Özellikle bu yıl ciddi bir yenilik içinde olan HTC, bakalım tekrar Android'in prestijli markası unvanını geri kazanabilecek mi?