Bir Garip Aşk Hikayesi: Tetris'e Aşık Olan Kadın!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kadın gerçek aşkı Tetris oyununda buldu ve onunla evlenmeyi planlıyor. Noorul Mahjabeen Hasan adlı kadın daha önce de 'Pierre' adlı bir hesap makinesiyle romantik anlar yaşadığını belirtti.

Kendisine 'Fractal Tetris Huracan' hitap edilmesini ve öyle de tanınmayı isteyen 20 yaşındaki Noorul Mahjabeen Hasan adlı genç kadın, 2016 yılından bu yana Tetris ile oldukça samimi bir ilişki yaşadıklarını söyledi. Bu ilişki bağlamında Fractal, çeşitli zihazlarda günde 12 saat oyun oynuyor. (Bu arada Tetris'in haberi olmasın ama Fractal onun ilk aşkı değil. Genç kadın daha önce Pierre De Fermat adlı bir hesap makinesine aşıktı.) Fractal şu ​​anda Tetris nesneleri ile fiziksel bir ilişki yaşıyor ve Tetris sabit diskleri ve yastıklarıyla uyuyor.

Fractal, Tetris'i erkek olarak tanımlarken, "Onu çok seviyorum ve onunla muazzam bir memnuniyet duyuyorum. Onunla güçlü bir bağlantım var ve ona çok para yatırdım" ifadelerini kullanıyor. Diğer yandan bir üniversite öğrencisi olan Fractal, okulu bitirmeden evlenmeyi de düşünmüyor. Bu arada Tetris kolyesi, Tetris şeklinde lambalar, Tetris tişörtleri, Tetris mıknatısları ve ender Tetris sabit sürücü sürümleri de dahil olmak üzere çeşitli Tetris araçlarıyla kendisine olan bağlılığını göstermeye devam ediyor

Haliyle hukuki olarak Tetris'le evlenemeyecek olan Fractal, arkadaşlarının tümünün şahit olacak bir evlilik töreni de planlıyor. ( Kim bilir belki davullu zurnalı düğün de yapar ) Bununla birlikte açıklamalarda bulunan Fractal, kendisinin Tetris'le meşru bir tören hakkına sahip olduğunu söylüyor. Söz konusu törende herkesin olmasını istediğini söyleyen genç kadın, Tetris'i taş üzerine bırakarak ' Seni seviyorum ve bunu sana kanıtlamak istiyorum ' demeyi istediğini ve kendisine kalıcı olarak "Bayan Tetris" denmesini istediğini belirtti.

Fractal, Tetris ile olan ilişkilerinin bir parçasının da onu temizlemek olduğunu belirtirken ne kadar sık temizlik yaparsa o kadar tatmin sağladığını da öne sürüyor.