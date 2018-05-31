Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olduktan sonra hikayelerin gidişatını değiştiren, ellerinden çıkan büyülerle düşmanlarına gözdağı veren Doctor Strange’in büyüleri, bir kostüm ustasının kıvrak zekasıyla gerçeğe dönüştü.

Japonya’da yaşayan bir cosplay sanatçısının YouTube’da paylaştığı video, kıvrak zekanın bu işte ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Marvel karakterleri arasında beyaz perdeye yansıdıktan sonra çok önemli bir yere sahip olan Doctor Strange, ellerini kullanarak büyü yapan bir karakterdi.

Bu büyüler sırasında mistik güçlerini harekete geçiren çeşitli semboller, çemberler halinde ortaya çıkıyordu. Gerçek dünyada bunun mümkün olmadığını düşündüğümüzde, Japon sanatçının eserine bakmamız yeterli. Zira kendisi bir oyuncak silah olan Nerf Blaster’ı alıp, büyü makinesine dönüştürmüş:

Kendisinin çalışmalarını, kostümün tamamlanmış halini aşağıda görebilirsiniz:

Son zamanlarda Çin merkezli alışveriş sitelerinin sık sık gözümüze soktuğu reklamlardan tanıdığımız LED ekranlı pervaneler, üç boyutlu görüntüler oluşturmak için kullanılıyorlar. Japon kostüm uzmanı ise bu pervane ile oyuncak silahı bir araya getiriyor.

Bu pervanelerdeki görüntüler, insan gözünün algılayamayacağı hıza dönen uzantıların üzerinden yansıtıldığı için oldukça gerçekçi görünüyorlar. Videodaki renkleri doğrudan gözümüzle görmüyor olmamız kaliteyi biraz etkiliyor olabilir. Zira kameranın kare yakalama hızı gözümüzle aynı değil. Bu nedenle ışıkta ve görüntüde dalgalanmalar oluşuyor.

Aşağıda konuya ilişkin bir başka örnek de var:

Bu pervanelerin içine istediğiniz resmi yükleyebiliyor ve yansıtabiliyorsunuz.

Eğer siz de Doctor Strange kostümü yapmaya karar verirseniz, önünüzde çok sağlam bir örnek var. Sadece söz konusu cihazı bir şekilde edinmek zorundasınız.