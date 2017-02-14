Bir Şehir Kadar Büyük Buzulun 75 Dakika İçinde Eridiği An

Son dönemlerde sosyal medyada oldukça gündeme gelen 75 dakikada dev buzulun eridiği ana ait görüntüler 2012 yılında çekilen Chasing Ice'a ait. Peki bu buzulun nasıl eridiğini merak ediyor musunuz?

Sosyal medyada genellikle eğlence amaçlı paylaşımların gündeme geldiği görünse de aslında sosyal medyada dünya adına farkındalık yaratacak şeyler de kısa süre içerisinde gündeme geliyor ve hem şaşırtıcı olaylar hem de doğanın gidişatını, insanlığı bekleyen tehlikeleri gösteren paylaşımlar hızlı bir şekilde yayılarak insanların bu konu hakkında bilinçlenmesini sağlıyor.

Son günlerde dünyanın gündeminde olan bir video ise 2012 yılında çekilen Chasing Ice isimli belgeselin sadece birkaç dakikası ancak bu dakikalar içinde bir şehir kadar büyük buzulların sadece 75 dakika içinde nasıl eridiğine şahit oluyorsunuz.

Oldukça ilgi çekici ve şaşırtıcı anların yanı sıra aslında insanların doğaya zarar verdiğinde doğanın vereceği yanıtı da gösteren bu belgeselin bir parçasını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: