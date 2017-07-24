Microsoft, bir sonraki HaloLens’de gerçek dünyadaki nesneleri tanımak için yapay zeka (AI) kullanacak.

Hepimiz HoloLens'in oyun potansiyeli konusunda heyecan duyuyoruz, ancak Microsoft, Glass AR-GE'yle çok benzer şekilde kurumsal AR üzerinde çalışmayı kafaya takmış gibi. Harry Shum, Bilgisayar Görme ve Desenli Konuşma konferansı sırasında yaptığı konuşmada, HP'nin holografik işleme birimi (HPU) üzerinde bir AI eş-işlemcisi tarafından güçlendirileceğini açıkladı. Amaç, bir bulut bağlantısına gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak çalışan kulaklık seti nesne ve ses tanıma becerileri kazandırmak.

Bilgisayar görme ve ses tanıma, oyun oynama ve eğlence potansiyeline sahip. Shum, yeni yongayı bir el izleme ve ayrım demosu ile gösterdi. Bununla birlikte, işletmeler için tartışmasız olarak daha yararlı. Mayıs ayında Build 2017'de Microsoft CEO'su Satya Nadella, Lowes'in müşterilere bir mutfak tasarımı konusunda HoloLens'i nasıl kullanabileceğini gösterdi.

Aynı olayda Microsoft, HoloLens'in nesneleri tanıyarak ve tanımlayarak görmeye yardım etme potansiyelini de ortaya koydu. Örneğin, arkadaşları ve aileleri tanımak, bir otel veya apartman odası numarası bulmak ve hatta köpeği ile yürüyen bir adam gibi bir sahneyi tanımlamak için yüz tanıma yapabilir. Microsoft AI çipinin silikonunu kendi bünyesinde tasarlıyor. HoloLens tamamen programlanabilir ve çeşitli derin öğrenme türlerini destekliyor.

