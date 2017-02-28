Bir Soruda Rastgele Doğru Şıkkı Seçme Olasılığı Nedir?

Çoğumuzun şıkların adedine göre %20 ya da %25 olarak düşündüğü ‘doğru şıkkı seçme’ olasılığı, gerçekten de sandığımız gibi mi?

Konuya hemen aşağıda hazırlanmış soru üzerinden bir giriş yapalım. Eğer şıklar düzgün bir şekilde dağıtılmış olsaydı doğru olanı seçme ihtimaliniz %25 olurdu.

Fakat bu şıklarda hesaba katmadığımız bir durum var: Şıklar düzgün şekilde dağıtılmamış ve doğru olmasını beklediğimiz %25 doğru ihtimalli şık 2 kez yazılmış. O zaman ilk etapta doğru şıkkı seçme olasılığımız birden %50’ye çıktı fakat burada tekrar bir sorun çıkıyor: Şıklarda 1 adet %50 seçeneği var. Dolayısıyla da rastgele seçtiğimiz şıkkın doğru çıkma olasılığı yine %25’e düşüyor. İşin kötü kısmı bu süreç aynı döngüyle sonsuza kadar devam edecek ve nihai cevaba asla ulaşılamayacak.

Bazıları bu soruyu tipik bir paradoks sorusu, bazıları da sorunun ‘sonsuz cevaplı bir soru’ olduğunu iddia ediyorlar. Sorunun bazı versiyonlarında ise "Eğer ki soruyu rastgele bir şekilde cevaplayacak olsanız, doğru şıkkı seçme ihtimaliniz ne olurdu?" şeklinde bir soru soruluyor. Bu durumda sorunun aşağıdaki şıklardan birinin seçileceğini belirtmemesi sebebiyle ‘herhangi bir soruya herhangi bir cevap verilmesinden’ söz edildiği ileri sürülmüştür ve bunun da cevabı pratik olarak %0 olacaktır. Çünkü rastgele sorulan bir soruya rastgele bir cevap verip bunu doğru olacak şekilde tutturma ihtimaliniz %0’a yakındır.