Bir süredir elekrikli araç sürücüleri, özellikle de Tesla sürücüleri, arasında en uzun menzil yarışı vardı. Kullanıcılar tek şarj ile ne kadar gidebilecekleri konusunda bilgi paylaşımı yaparken rekor İtalya’dan geldi.

Tesla Owners Clup İtalia grubunun keşfetmek istediği şey bir elektrikli otomobilin en fazla kaç kilometre yol gidebileceğiydi. Bunun üzerine çalışmalar yapmaya başlayan grup, rekoru kırmayı başardılar. Tesla Owners Clup İtalia ekibi Tesla Model S P100D ile tek bir şarjla 1078 km / 669,8 mil yol yaparak tek rota üzerinde 1000 kilometrelik elektrikli taşıt sürme rekoru kıran ilk kaydı oluşturdular.

Ancak bunu denemeye çıkmadan önce bu rekorun hangi koşullarda yapıldığını bilmekte fayda var. Tesla Owners Clup İtalia ekibi rekor denemesine çıkmadan önce 29 saat harcadılar. Bunun nedeni sadece 40 km/s hızla sürüş yaparak pilin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak zorunda kalmış olmalarıydı. Bunun yanında klima kullanmadan gitmeli, düşük dirençli lastikler kullanmalı, ve mümkün olduğunca sorun yaşamamak için oto-pilota güvenmeliydiler.

Günlük kullanımda araçların bu menzile ulaşmaları ne kadar sürer bilinmez ancak elektrikli otomobil pazarını önemli derecede ilgilendiren bir konu olduğu tartışılmaz bir gerçek.

