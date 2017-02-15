Birleşik Arap Emirlikleri, Mars'ta 'Şehir Kurmayı' Amaçlıyor!

Mars projesine dahil olmayı hedefleyen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Ülkenin devlet başkanları, bu konudaki niyetlerini ortaya koydular.

Muhammed bin Zayed (BAE ilk başkanı ve Abu Dabi taç prensi) ve Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, uzay keşiflerine katkıda bulunmaya karar verdiler. İkilinin amacı ise Mars'ta bir şehir kurmak.

Uzmanlara göre Mars kesinlikle Dünya 2.0'ı temsil ediyor. Son birkaç yıldır Kızıl Gezegen güneş sistemimizdeki en popüler şey haline geldi ve görünüşe göre insanlık, mümkün olan en kısa sürede Mars'a ulaşmak istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başbakanı Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum, ülkenin uluslararası işbirliğiyle "Mars'ta minyatür bir şehir ve insan topluluğu" inşa etme amacını açıkladı.

Al Maktoum, "Harika şeyler arzuluyoruz. Bu nedenle kardeşim Muhammed bin Zayed ile bugün BAE'nin insanları Mars'a göndermek için yapılan küresel çabaya katılacağına karar verdik." açıklamasında bulundu.

Proje, "Mars 2117" olarak adlandırılıyor. Yani, şehirler pek de yakın zamanda inşa edilmeyecek. Şeyh Maktoum, "Mars 2117" projesi için "Bilime duyulan tutku ve insanlık bilgisinin ilerletilmesi için ektiğimiz bir tohum." ifadesini kullandı.

Bu duyurular kesinlikle heyecan verici, ancak Seyh Maktoum planın nasıl şekilleneceği belirtmekten kaçındı. İşi bitirmek için yaklaşık 100 yıllık bir süre mevcut. İnsanlar fani olsa da, düşünceler kolayca ölmüyor. CNBC'den Arjun Kharpal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 600.000 kişilik Chicago büyüklüğünde bir şehir öngördüğünü bildirdi.

Şimdiye dek, sadece Amerika Birleşik Devletleri Mars'a bir uzay aracı yollamayı başardı. Rusya ve Avrupa Uzay Ajansı'nın denemeleri başarılı olamadı.

Ancak uzay aracı ile gezegene iniş yapmak, bir mürettebatı Mars'a indirmekten çok daha kolaydır. Elbette insan nüfusunu Mars'ta beslemek, onları barındırmak ve onları sağlıklı tutmak ve her şeyden önce akıl sağlıklarını yerinde tutmak gibi ciddi zorluklar da mevcut.