Bitcoin’in Kırdığı Yeni Rekor: 6450 Dolar!

İlk olarak 2009 yılında kullanıma giren en popüler dijital para birimi Bitcoin, dün gece itibariyle yeni rekorunu kırdı.

Biliyoruz, bu başlığı çok gördünüz: “Bitcoin’in yeni rekoru!” Fakat ardı arkası da kesilecek gibi durmuyor. Zira kırılan bir önceki rekorun üzerinden yalnızca 1 hafta geçti ve dün akşam itibariyle yeni rekorun geldiğini öğrendik.

Bir yıl dolmadan değeri %500’den fazla artan Bitcoin’in sürekli rekor kırması, elbette biz dahil konuya meraklı olan insanların ilgisini çekiyor. Peki nispeten kısa süre içerisinde devasa oranlara varan büyümenin arkasında ne gibi etmenler bulunuyor? Çünkü ciddi anlamda anormal bir değer kazanımı söz konusu.

Öncelikle yakın geçmişe dönelim. En önemli gelişme ABD’den geldi. ABD ticari mal borsası (CMEGroup) yaptığı açıklama ile yıl sonuna kadar Bitcoin için vadeli kontratları işleme açmaya hazırlandığını açıkladı. Bu da şu anlama geliyor: ‘Müşterilerimiz kripto paralara yoğun ilgi gösteriyor, biz de bu ilgiye karşılık bu hamleyi gerçekleştiriyoruz.’

Bir diğer ciddi söylenti de Amazon’un Bitcoin’i ödeme sistemi olarak kabul edeceği. Şu an elbette resmi bir açıklama yok fakat söylentinin olması dahi Bitcoin’in değer kazanması için en önemli etkenlerden bir tanesi.

Son olarak kripto paralara nefretle bakan Çin’deki ‘kripto para ticareti yasağı’nın kalkabileceği söylentisi. zb.com isimli bir site, Çin’de yaşayanlar dahil herkesin kripto para alışverişinde kendilerini tercih edebileceklerini iddia ediyor.

Bilmediğimiz başka etmenler de olabilir, fakat Bitcoin’in değerinin sürekli olarak artmasının arkasındaki en büyük etmenler bunlar gibi görünüyor.