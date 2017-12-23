Bitcoin Tekrar Yükselişe Geçti ve 15 Bin Doları Aştı

Bitcoin geçtiğimiz günlerde yaşadığı büyük düşüşten sonra tekrar tpoarlamaya başladı. Kripto paranın değeri 15 bin doları aştı.

Yükselişe geçtiği son birkaç haftadır yoğun olarak 'balon' eleştirilerine maruz kalan Bitcoin, Perşembe günü 10 bin dolar civarına kadar gerilemişti. Daha sonra tekrar toparlanan Bitcoin dün de büyük bir düşüş yaşayarak 13 bin dolar civarlarında işlem görüyordu. Piyasalarda Bitcoin'in daha da fazla düşeceği konuşulurken kripto para biriminin toparlanışı uzun sürmedi.

Bitcoin'in düşüşüne sebep olarak ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin'in gerçek bir para birimi olmadığına dikkat çeken açıklamalarda bulunması gibi bazı siyasi figürlerden gelen açıklamalar gösteriliyordu. Ancak geleneksel pazarlardan farklı olarak bitcoin, değerinde büyük kayıplar olduğunda da alım satım işlemi durma noktasına gelen bir piyasaya sahip değil. Diğer yandan düşüşte etkili olan gelişmelerden birisi de Bitcoin.com ortaklarından Emil Oldenburg'un tüm kripto paralarını satması olarak gösterildi.

Bununa birlikte tüm kripto paralarda bir düşüş eğilimi gözlenirken bugünden itibaren toparlanma tekrar başladı. Zira birçok uzman da Bitcoin'in önümüzdeki süreçte daha da fazla değerleneceğini belirtiyor. Hatta Bitcoin'in bu yılı 17 bin dolar civarında kapatacağı öngörülüyor. 'Balon' iddialarına yönelik olarak da açıklama yapan uzmanlar durumun daha da farklı olduğunu düşünüyor. Bitcoin şuan itibariyle 15.628 dolardan işlem görüyor ve kısa vadede bakıldığında düzenli bir yükselme eğilimi güdüyor.