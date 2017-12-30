Black Mirror'da Putin’den ABD’lilere ‘Parlak Gelecek’ Vaadi

Youtube’da Netflix kanalından yayınlanan ‘Black Mirror’ın yeni yıl klibinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD halkına seslenerek onlara ‘parlak gelecek’ vaat etti.

Netflix'in popüler dizisi Black Mirror’ın ekibinden 'İyi Seneler’ videosu geldi. “Ne harika bir yıl” cümlesiyle başlayan videoda, İngiltere Başbakanı Theresa May’den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, 'robot Sophia’dan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’e çok sayıda kişi yer aldı. Dizinin önceki sezonlarından sahnelere de yer verilen video, 2017’de ne kadar zor bir yıl geçirildiğini de sarkastik bir görsel dille ortaya koydu.

Netflix'in videosunda ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD vatandaşlarına ‘seslenişi' geniş yankı buldu.

Putin'inkine benzer bir ses, "Sayın ABD vatandaşları. Sevgili dostlar. Gelecek her zamankinden daha parlak" diyor. Putin'in dudak hareketleri, bunun bir montaj olduğunu belli ediyor.

‘Black Mirror'un' modern teknolojilerin hayatımıza olan etkisini anlatan 6 bölümlük dördüncü sezonu bugün yayınlandı. Hemen aşağıdan orjinal dilindeki videoyu izleyebilirsiniz.