Black Panther 2 İle İlgili İlk Bilgiler Gelmeye Başladı

Black Panther, kırdığı gişe rekorlarından sonra ikincisinin gelmesine kesin gözüyle baktığımız filmlerden birisiydi. Ancak ufukta görünen tarih hayranları hayli üzecek gibi görünüyor.

Black Panther, büyük bir başarı elde ederek Amerika'nın en çok izlenen 3. filmi olmayı başarmıştı ve bunu yapmak için Titanic'i tahtından etmesi gerekmişti. Aslında henüz ilk filmi izlerken bile bir ikincisinin geleceğini biliyor gibiydik, ancak yine de resmi bir açıklama olmadan heveslenmek çok da mantıklı bir hareket değil. Neyse ki filmin çıkış tarihi ve karakterler ile ilgili ilk bilgiler ve konuya dair ilk teoriler gelmeye başladı.

Gelen bilgiler arasında en üzücü olanı filmin olası çıkış tarihi. Black Panther 2'nin beyaz perdede en erken 2021 senesinde yer alacağı düşünülüyor ve bu yaklaşık üç - dört sene bekleyeceğimiz anlamına geliyor. Yönetmen koltuğunda ise ilk filmde olduğu gibi Ryan Coogler'ın oturacağı düşünülüyor ve bu tahmin Marvel'in Ryan ile çalışmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söylemesi üzerinden yürütülüyor.

İkinci filmin konusu ile ilgili ise çizgi romanlarda Wakanda tarihinin ve Black Panther'in kapladığı yer hatırlatılarak her şey olabilir imajı çizildi, ancak ekibin akıllarında olası bir senaryo olduğunu ve bazı planlar yaptıkları da eklendi. Devam filminde hangi karakterleri görmeye devam edeceğimiz ve hangilerinin ölmüş olacağına dair de bazı tahminler var, ancak şu an için hiçbiri kesin değil.

Okoye ve ve Shuri gibi bazı karakterlerin yeni filmde muhakkak olacağı düşünülüyor ancak M'Baku ve W'Kabi'nin tehlikede olduğu biliniyor. Thanos ile yaşanan savaşı ve hikayeyi dengede tutmak için bu iki karakterden birinin feda edileceği düşünülüyor.

Yapımcı Nate Moore, filmin birçok karakterinin farklı Marvel filmlerinde yer alacağını, Black Panther ve Wakanda ile ilgili hikayenin ise uzun süre devam edeceğini açıklayarak hayranların yüreğine su serpmiş olsa da ikinci filmin çıkışı için verilen tarih netleşmeden kimse tam olarak rahatlayamayacak gibi görünüyor.