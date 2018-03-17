Black Panther'in Animasyon Serisi Youtube'da Başladı

Black Panther'in sinema perdesinde yakaladığı olağan üstü başarıdan sonra, Marvel'in resmi Youtube kanalı ücretsiz animasyon serisine başladı.

Daha 1 aylık vizyon süresini aşmadan, dünya çapında 1 milyar dolarlık hasılatı rahatlıkla aşan ve Marvel'in son yıllardaki en başarılı filmlerinden biri olan Black Panther'i izledikten sonra daha fazla Black Panther için arananlardansanız, Marvel'in resmi Youtube kanalı bizler için büyük bir güzellik yaptı.

Daha önce 2011 yılında hazırlanan ve toplamda 120 dakikalık bir seyir sunan çizgi roman / animasyon yapımı bölümlere ayıran Marvel, ilk bölümü dün itibarı ile resmi sayfasından yayınladı. Tam 20 dakikalık ilk bölüm sonrası ikinci bölümün ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Marvel Knights Animation: Black Panther isimli animasyonun ilk bölümünü hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Önümüzdeki günlerde animasyonun devamının ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama gelmesi bekleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yayınlanan animasyonu başarılı buldunuz mu? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.