Marvel'in sinema dünyasına son armağanı olan Black Panther vizyona girdi ve gişeleri alt üst etmeye başladı. Film şimdiye kadar kazandığı 218 milyon dolarla Marvel Sinematik Evreni'nde hatırı sayılır bir yere yerleşti.

Kral T'Challa'nın Wakanda'daki maceralarını anlatan film 16 Şubat'ta vizyona girdi ve Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri boyunca $192 milyon dolar gelir elde etti. Film bu rakamla, Star Wars: The Force Awakens'in (248 milyon dolar), Star Wars: Son Jedi'ın (220 milyon dolar), Jurassic World'in (208.8 milyon dolar) ve The Avengers'ın ($207.4 million) ardından açılış haftası sıralamasında 5. sıraya oturdu.

Filmin Şubat ayında vizyona girmesinin gişe rakamlarında etkili olduğu düşünülüyor. Zira Hollywood yılın ilk aylarında biraz daha sessiz oluyor yani çok fazla film çıkarmıyor. Öte yandan Marvel 2016 yılında piyasaya sürdüğü Deadpool filmiyle yetişkinleri de sinema salonlarına çekmişti ve 132.4 milyon dolarlık gelir elde etti. Deadpool Şubat ayında vizyona giren filmler arasında en çok hasılat yapan olarak dikkat çekiyordu.

Öte yandan, Black Panther karakterinin Marvel'in karakterleri içerisinde az bilinenler arasında olması, filmin çıkış tarihi de gözetildiğinde biraz sıkıntı yaratabilirdi. Ancak Marvel, geçtiğimiz filmlerde kısa bir Black Panther sahnesiyle filmin ön reklamını yaptı ve arkası da geldi. Filmin ülkemizde ne kadar izlendiği ya da ne kadar hasılat yaptığı şu an için bilinmiyor. Ancak en yakın zamanda veriler elimize ulaştığında sizlere duyuracağız.