BlackBerry Mercury Resmen Tanıtıldı: Asıl Adı KEYone

BlackBerry, son kozlarını oynarken yeni telefonu resmen tanıtıldı. Mercury olarak haberleri gelen telefon, KEYone adıyla artık resmen piyasada.

BlackBerry, yeni modeliyle karşımızda. Şimdiye kadar Mercury adıyla söylentileri çıkan yeni model, KEYone ismiyle resmen tanıtıldı. MWC fuarı öncesinde BlackBerry'den bir atak geldi. Mobil haberler sıklaştı, fakat fuar öncesi gayet normal.

BlackBerry, yıllardır kasa şeklini bir imza olarak kullanıyor ve herkes yalnızca ekrandan ibaret telefonlar üretirken, hatta bunları nasıl çerçevesiz yaparız diye düşünürken BlackBerry, QWERTY klavye alışkanlığını bozmadı. Bu nedenle de donanım kısmını satıp sadece yazılıma odaklandı Artık BlackBerry markasının ABD menşeili TCT Communication isimli firmaya ait olduğunu da burada belirtelim.

KEYone'ın özelliklerinden bahsedecek olursak, 4.5 inçlk ekranında 1620x1080 piksel çözünürlük sunacağından başlayabiliriz. Ekran oranı ise 3:2 şeklinde ayarlanmış. Anotlanmış alüminyum kasası bulunan telefonun arka kısmında 12 megapiksellik kamera bulunuyor. Kameranın lensleri ise Sony'nin IMX378 model sensörlerini barındırıyor. Bu sensörlerin piksel boyutu 1.55 mikrometre.

Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alan telefon, Adreno 605 GPU'ya sahip. 3505 mAh kapasitesindeki bataryası, Qualcomm'un hızlı şarj özelliği sayesinde (Quick Charge 3.0) 36 dakika içinde %50 doluluğa ulaşıyor. Klavyesi ise eski modellerden daha farklı. KEYone'daki klavye, dokunma mimiklerine cevap veriyor ve dokunmatik bir panel misali çalışıyor.

Telefondaki yazılım ise Android Nougat 7.1 BlackBerry'in DTEK güvenlik uygulamasına sahip olan cihaz, "dünyanın en güvenli Android akıllı telefon deneyimini" sunmayı hedefliyor. Cihaz hakkında henüz bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Sanırız bunu fuara sakladılar. Takipte kalın!