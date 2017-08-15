'Battle.net' Platformu Hayranları Tarafından Kurtarıldı!

Blizzard'ın kısa süre önce değiştireceğini duyurduğu "Battle.net" isminin, takipçilerin büyük mücadelesi ile değiştirilmemesine karar verildi.

Warcraft, Starcraft, Diablo gibi efsane oyunların arkasındaki firma olan Blizzard, ilk günlerinden beri kullandığı Battle.net platformuun ismini değiştirmeyi düşünüyordu. Birçok kişinin hayatlarının büyük bir dönemini geçirdiği platformun isminin değiştirileceğini öğrenen binlerce insan, buna tepki göstermişti. Ne olursa olsun ismin değişmemesini isteyen Blizzard hayranları, sonunda istedikleri sonuca ulaştı.

Blizzard yaptığı açıklamada, “Battle.net’in özel bir şey olduğunu anladık” dedi. “Yıllarca paylaşılan tarihimiz, zevkimiz ve dostluklarımızı temsil ettiğini anladık” diyen Blizzard, teknoloji gelişmesine rağmen ismin aynı kalmasına karar verdiklerini belirtti.

Blizzard tamamiyle eski sisteme sadık kalmadı. Normalde battle.net yerine direkt “Blizzard” isimli bir hizmeti devreye sokacak firma, en sonunda “Blizzard Battle.net” isminde karar kıldı.

Bu hizmetle birlikte en başarılı Blizzard oyunlarının birer birer duyurulacağı devasa oyun fuarı Blizzcon’a da az bir zaman kaldı. 3-4 Kasım tarihleri arasında kutlanacak fuarda World of Warcraft, Starcraft, Overwatch, Diablo gibi serilerin yeni duyurularının yer alması bekleniyor. Ayrıca ilk filmi ile başarılı bir gişe yakalayan Warcraft’ın yeni filmi bu fuarda duyurulabilir.