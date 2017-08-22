Bloomberg: iPhone 8 Özellikleriyle İlk Değil En İyi Olacak!

Bloomberg, iPhone 8'in son yıllarda olduğu gibi yeni teknolojiler getirmek yerine mevcut teknolojilerin en iyi halini getireceğini belirtti.

iPhone, Steve Jobs’un tanıtımını yaptığı ilk yıllarında devrimsel özellikler getirerek akıllı telefon piyasasında öncü markaydı. Fakat ilerleyen yıllarda ‘ilklerin’ markası olmaktan uzaklaşıp, başka markaların geliştirdiği teknolojileri mükemmelleştirerek kendi ürünlerine entegre etmeye başladı. Eski ‘ilklerin markası’ olması ve pazarlama gücüyle de birçok özelliği sonradan ürünlerine getirmesine rağmen hep ilklerin markası olarak bilinmeye devam etti.

Bloomberg’e göre yeni iPhone 8 de bundan farklı olmayacak. Çerçevesiz ekran, cam tasarım gibi konularda ilk olmamasına rağmen ‘ilk değil en iyi’ olma politikasına devam eden Apple, iPhone 8 ile yeni bir özellik getirmeden insanların ilk kez böyle bir cihaz görüyorlarmış hissine kapılmalarını sağlayacak.

Apple’ın HomePod yazılımından çıkan iPhone 8 tasarımı ve özellikleri aslında nasıl bir telefonla karşılaşacağımızı net bir şekilde gözler önüne seriyordu. Aşağıdaki görselde iPhone 8’in özelliklerini ve daha önce hangi cihazlarda bulunduğunu görebilirsiniz.