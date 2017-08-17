BMW'nin Bu Akşam Tanıtacağı Yeni Harikası: Z4

BMW'nin bu akşam tanıtacağı Z4'ler ortaya çıktı. Araç 2018'in ilk yarısında piyasaya çıkacak.

Ülkemiz dahil tüm dünyada çok sevilen BMW’nin yeni nesil Z4 araçları için konsept tasarım sızdırıldı. İlk olarak 2014 yılında spor otomobil pazarının ölmekte olduğunu söyleyerek yeni bir serinin gelmeyeceğinin sinyallerini veren BMW, aracın sevenlerini üzmüştü. Aradan geçen bunca sürecin ardından Monterey Car Week’te yeniden göreceğimiz Z4, henüz resmi tanıtımı gerçekleşmeden sızdırıldı.

Muhteşem bir tasarıma sahip olduğunu gördüğümüz BMW Z4, sevilen BMW tasarımını keskin bir roadstar tarzıyla harmanlayarak oluşturulmuş. Monterey Car Week & Beach Concourse d’Elagen’de düzenlenecek resmi konsept tanıtımı ile duyurulacak Z4, tanıtımın hemen öncesinde yayınlanan görsellerle sevenlerini heyecanlandırırken, motor hacmi gibi merak edilen diğer detayları da bu akşam düzenlenecek resmi tanıtımda görmeyi bekliyoruz.

2018’in ilk yarısında piyasaya sunulması beklenen Z4 hakkında tüm bilgilere saatler içerisinde ulaşabileceğiz. BMW Z4’ün görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.