Booking.com, Türkiye'ye Döneceğinin İlk Sinyalini Verdi!

Hem hükumet yetkilileri hem de turizm sektöründen isimlerce Türkiye'deki faaliyetlerine geri döneceği söylenen booking.com, geri dönüşün ilk sinyalini LinkedIn'den yayınladığı ilan ile verdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava neticesinde geçtiğimiz Mart ayında Türkiye’deki faaliyetlerini durduran dünyanın en büyük online rezervasyon portalı booking.com, Türkiye’ye geri döneceğini bildiren ilk sinyali verdi.

Ülkemizdeki faaliyetlerini durdurmasına karşın yetkililerle temaslarını kesmeyen ve faaliyetlerine devam etmek için bir çıkış yolu arayan booking.com, son zamanlarda ülkemizle olan temaslarını arttırmıştı ki görünüşe göre bu temaslar olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci de geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak booking.com ile görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirmiş ve gerekli cezası ödemeyi kabul eden şirketin yakın zamanda Türkiye’deki faaliyetlerine devam edebileceğini söylemişti.

Şubat ayı başında konu ile ilgili bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da, ‘’Booking’in kontrollü olması ama kısıtlama olmaması lazım. Herkesin bunu kullanabilmesi, Türkiye’den rezervasyonun yapılması gerekir. Serbest piyasa bakımından da bu önemli.’’ demişti.

Turizm sektöründen gelen bazı bilgilere göre booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerini yeniden başlatması an meselesi. Şirket de geçtiğimiz günlerde LinkedIn üzerinden verdiği iş ilanı ile bu bilgiyi doğrulamış ve Türkiye’deki faaliyetleri için müşteri temsilcisi aradığını duyurmuştu.