Booking.com’un Türkiye’deki Faaliyetleri Durduruldu!

TÜRSAB, yaptığı açıklama ile açtıkları dava sonucu Booking.com’un haksız rekabet oluşturan faaliyetlerinin durdurulması kararının alındığını duyurdu.

Otel karşılaştırmalarının ve rezervasyonlarının yapıldığı, ayrıca otellerle ilgili tüm bilgilere erişilebilen dünyaca ünlü site Booking.com’un faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. TÜRSAB bugün itibariyle yaptığı açıklamada, kurumun (booking.com) haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye’de faaliyetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

TÜRSAB’ın yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

Değerli üyeler,

Birlik üyesi seyahat acentaları ile turizm sektörünün önemli sorunu olan ve booking.com internet sitesi üzerinden yürütülen seyahat acentaları aleyhine haksız rekabet oluşturan faaliyetlerin durdurulmasına yönelik; TÜRSAB tarafından İstanbul (5).Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın, 29.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen duruşmasında TEDBİR TALEBİMİZ KABUL EDİLMİŞTİR.

Sayın mahkeme;

Davacı tarafın tedbir talebinin kabulüne, Davalı meslek örgütünün üyelerinin ileride telafisi mümkün olmayacak zarara uğrayacakları ihtimaline binaen Booking.com BV şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar vermiştir.

TÜRSAB; Rekabet Kurumu’na daha önce gerçekleştirdiği başvurusunda da, Booking.com BV şirketinin rekabete aykırı eylemlerinden dolayı “Rekabet Kurumu”nca 2.543.992,85 TL idari para cezasına çarptırılmasını sağlamıştır.

Konu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ