Boyajian Yıldızı'nın Sırrı Çözülmüş Olabilir!

2015'te bulunan ve adı KIC 8462852 olan yıldız, sadece kendisinin yapabileceği şekilde gökbilimcilerin kafasını karıştırmaya devam ediyor.

Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacıların gerçekleştirdiği gökyüzü kayıtlarına göre sözkonusu yıldız 10 yıl önce garip davranışlar sergiledi. Yaklaşık 1.500 ışıkyılı uzaklıkta olan KIC 8462852 , Tabby'nin Yıldızı veya Boyajian'nın Yıldızı olarak da biliniyor. Yale Üniversitesi gökbilimcilerinden olan Tabetha Boyajian yıldızın bu garip davranışını ilk kez 2015 yılında keşfetmişti. Boyajian, yıldızın ışığının çok garip bir şekilde karardığını farketti. KIC 8462852 yıldızı zamanla yavaş yavaş karararak çok yavaş bir şekilde kızılötesi solmaya başladı.

Bilim insanları bu kararmayı ilk keşfettiğinde burada yabancı bir ırkın yaşadığını düşündüler ancak üzerinde pek durmadılar. Bu kararma ise daha sonra, 'Dyson swarm' olarak da bilinen bir yabancı mega yapının ışığı emdiği teoirisi ile açıklanmaya çalışıldı ancak o da çok geçmeden bırakıldı. Bırakılmasının sebebi ise Dyson swarm'ın eşit derecede bir kararmaya sebep olacağı düşüncesiydi.

Gerçekten ne olduğunu öğrenmek isteyen bilim insanları Kepler teleskobunun da kullanılması dahil olmak üzere karada ve uzayda gözlemler yaptı. Bilim insanları en sonunda yıldızın etrafında 700 günlük bir tam tur atan toz bulutu olduğunu düşünmeye başladılar. Ve bunun da uzun yıllar boyunca kararmasını açıkladığını belirttiler. Yine de şimdilik bu kesin bir açıklama olmasa da en akla yatkın düşünce gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?